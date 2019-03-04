高市出60警臨檢酒店！爆乳妹補妝：奇怪耶～　顧客嗨到一半超尷尬

記者鄒鎮宇／綜合報導

全國近日鬥毆事件頻傳，高雄警方為維護治安、安撫民眾，3日凌晨率領大隊人馬前往4間酒店「無預警突檢」，至少出動60名警力到場，相較於許多酒客尷尬的神情，酒店小姐反而非常自然。警方表示，為維護治安，未來相同的臨檢勤務將會頻繁安排，以彰顯雄警捍衛治安的決心。

新興分局3日出動60多名警力，直接到轄區內的4間酒店內臨檢，除了盤查酒客的身分外，也將小姐們集中在休息室內，查看是否有違法物品，而身穿火辣禮服的酒店小姐們也都排排坐好，非常習慣警方的盤查，自顧自的滑手機、補妝、吃消夜。

▲酒店小姐見警方臨檢「淡定」接招。（圖／記者洪正達攝，下同）



▲警方表示，未來將頻繁的臨檢，維護治安。（圖／東森新聞）



新興分局王春生表示，高雄街頭近期發生的鬥毆事件讓民眾心生恐慌，並質疑警方執法力度不足，未來警方對相關事件的處理態度將會越來越強硬，未來一碰到相關事件，現行犯一定會依法強勢逮捕，在場叫囂、助勢的民眾，將會依法帶回管束，涉及到傷害的部分，即便是雙方不提告，也會依涉《社會秩序維護法》第87條法辦，如果其中有人曾為組織幫派等背景，也會提報治平對象。

▼顧客嗨到一半被臨檢，表情非常尷尬。（圖／東森新聞）

