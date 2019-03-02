空氣髒！中南部21測站亮紅燈　環署估3日東北季風南下才會變乾淨

▲南部空品差，橋頭空氣品質指標16５。（圖／翻攝環保署空品網）

生活中心／綜合報導

受到東北季風減弱影響，台灣的擴散條件較差，中部以南的空氣髒，擴散條件較差，全台有21個測站亮紅燈，是對所有族群都不健康。

根據空品網的資料來看，截至上午11點為止，全台有21個測站，空氣品質指標超過151、是對所有族群都不健康的紅燈，高雄橋頭空氣最髒，空氣品質指標達165，雲林崙背152、雲林斗六153、南投竹山159、嘉義測站153、台南新營160、玉井152、善化156、安南152、台南151、鳳山159、屏東152、林園159、屏東琉球155、楠梓157、仁武157、左營155、前金159、復興158、前鎮155和小港153。

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▲中部以南有21個測站都亮紅燈。（圖／翻攝空品網）

環保局表示，今（2日）東北季風減弱，擴散條件較差，西半部與金門、馬祖地區有低雲或局部霧影響能見度。根據氣象局上午9點的資料來看，上午環境場逐漸轉為偏東至南風，西半部位於背風面，風速較弱，整體擴散條件轉差，臺灣西半部地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，而這樣的狀況將持續到入夜。

3日起受鋒面通過及東北季風增強影響，中部以北、東半部地區有短暫陣雨，空氣品質有機會受降雨洗除作用而好轉，台灣西半部地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗，高屏空品區為「普通」等級，高屏空品區局部區域短時間可能達橘色提醒等級；中部及雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。