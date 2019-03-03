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228連假尾聲10a.m前上路最順暢！誤踩「10地雷路段」準備塞到死

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▲▼汽車,空氣污染,空汙,pm2.5,通勤,交通,塞車,細懸浮微粒,移動污染源。（圖／記者李毓康攝）

▲高公局建議用路人利用0至10時免收費時段上路，以免塞在車陣中。（圖／記者李毓康攝）

記者曹悅華／台北報導

今（3）為228假期最後一天，高公局預估國道總延車公里為101百萬車公里，為平日87百萬車公里的1.2倍，預判將有10大壅塞路段，提醒用路人利用0至10時免收費時段上路，避開中午過後的車潮，以免塞在車陣中動彈不得。

高公局列出10大壅塞路段，包含國1北上西螺至埔鹽系統、南屯至台中系統、銅鑼至頭屋、新竹系統至竹北，國3北上竹山至中興路段、草屯至霧峰、沙鹿至大甲、大山至香山、關西至大溪及國5宜蘭至坪林，建議北上方向用路人儘量利用凌晨0時到上午10時暫停收費時段，避開中午過後、下午收假尖峰時段，省時又省錢。

請繼續往下閱讀...

▲▼3日路況。（圖／高公局提供）

▲3日易塞路段。（圖／高公局提供）

▲▼3日路況。（圖／高公局提供）

高公局說明，3日相關疏導措施包括：14-21時國5蘇澳至頭城北向高乘載管制、全日封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3竹南北上入口匝道、單一費率、0-10時全國道暫停收費、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、開放路肩等。

▲▼2日路況。（圖／高公局提供）

▲國道3日相關疏導措施。（圖／高公局提供）

公路總局則表示，3日各地將湧現返回工作地之車輛，預測易壅塞路段包含鄰近國道交流道路段，如台1線銜接國道3號南州交流道、台14線銜接國道6號愛蘭交流道、台74線銜接國道3號霧峰及快官交流道、台9線銜接國道5號頭城交流道等；另外無國道地區之主要幹道也將出現車潮，如台9線蘇花公路往蘇澳、台9線南迴公路往枋寮、台1線水底寮路段往屏東等，請駕駛人依現場警察指揮行駛。

另外，公路總局補充，因應國道將出現北返車潮高峰，已配合規劃11處國道易壅塞路段之替代道路，並於沿線設置螢光黃底替代道路導引牌面，請用路人可依循導引指標行駛，多加利用。

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收假變天全台有雨　周三起雨更多「連下7天」北部探12度

關鍵字：228連假,塞車,國道,高公局,公路總局

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