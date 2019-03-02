「棄盧投林」？傳中市交通副局長接台鐵副局長　工會堅決反對

▲外傳台中市交通局副局長馮輝昇（左）「棄盧投林」，將接台鐵局副局長一職。（圖／翻攝自臉書）

記者曹悅華／台北報導

外傳台中市交通局副局長馮輝昇將接台鐵局副局長一職，引來外界「棄盧投林」聲浪。對此台灣鐵路工會今（2）早發出聲明，「堅決反對空降副局長」，認為此舉會嚴重打擊台鐵內部士氣，敬告行政院、交通部慎重評估，切勿冒然空降副局長，甚至將台鐵副局長視為政治酬庸。

台灣鐵路工會說明，對於近日媒體不斷報導，可能之台鐵副局長人選，鐵路工會基於員工士氣與員工內部升遷之公平性，堅決反對空降副局長。

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▲台灣鐵路工會發聲明稿表示堅決反對。（圖／記者曹悅華攝，僅作示意圖使用）

台灣鐵路工會強調，行政院、交通部不應視台鐵副局長一職為政治酬庸，台鐵運工機電各專業工種皆屬複雜，現又逢台鐵浴火重生之際，實不應空降未具台鐵專業之副局長，除徒增台鐵內部行政混亂外，更是外行領導內行，打壓員工士氣。

對此，交通部則回應，人事作業有一定的程序，目前無回應。

台灣鐵路工會聲明全文：

鐵路工會堅決反對空降副局長，此舉將嚴重打擊台鐵內部士氣，更是外行領導內行，鐵路工會在此敬告行政院、交通部慎重評估，切勿冒然空降副局長，甚至將台鐵副局長視為政治酬庸。

近日媒體不斷報導，可能之台鐵副局長人選，鐵路工會基於員工士氣與員工內部升遷之公平性，堅決反對空降副局長。

行政院、交通部不應視台鐵副局長一職為政治酬庸，台鐵運工機電各專業工種皆屬複雜，現又逢台鐵浴火重生之際，實不應空降未具台鐵專業之副局長，除徒增台鐵內部行政混亂外，更是外行領導內行，打壓員工士氣。

台灣鐵路工會 2019.3.02