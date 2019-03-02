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社會 社會焦點 保障人權

影／台灣燈會大爆滿！客運深夜還停大門口　「背後洋蔥曝光」惹哭網

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地方中心／屏東報導

舉辦在屏東的台灣燈會總人次突破1000萬人，但燈會背後一個個無名功臣常常忙到沒有時間好好吃一頓飯，當大家愉快返家時，他們還在努力清掃廁所，甚至徹夜開會，讓不少網友都流下感動的眼淚。此外，有網友分享一張照片表示，遊客都已經散去了，卻還有客運停在燈會門口，原來這是為了送辛勤工作到半夜的工作人員回家的接駁車，而目睹這一幕的網友也不禁說：「謝謝，辛苦了！」。

▲▼ 台灣燈會爆滿！客運深夜停門口　原因曝光 。（圖／翻攝自聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團）

▲深夜停在燈會大門口的客運，等著載辛苦的工作人員回家。 （圖／翻攝自聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團）

►影／台灣燈會破1000萬人次！團隊檢討到凌晨累壞　網：高雄看不到屏東車尾燈

▲▼ 台灣燈會 。（圖／翻攝自潘孟安臉書）

▲台灣燈會總人次突破1000萬。（圖／翻攝自潘孟安臉書，下同）

一名網友在臉書社團「聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」表示，「只要有一個遊客沒有離開，紅背心就不能離開，司機大哥更要繼續等待。我們都該想想這些人，每天撐著疲憊的身軀，為了證明屏東也能辦好燈會，身為遊客的你我他，多一分感謝、多一分包容，早點排隊耐心等待，因為一定有人比我們更晚。」此外，他也感性表示，「他們不是來玩，而是讓我們能好好玩」。

►影／台灣燈會塞爆！無名功臣「沒吃飯」掃廁所到天亮　1.5萬網狂讚：眼睛濕了

▲▼ 台灣燈會塞爆！無名功臣「沒吃飯」掃廁所到天亮　1.5萬網狂讚：眼睛濕了 。（圖／翻攝自潘孟安臉書）

網友也拍下一張照片，只見照片中遊客分明已經散去，卻還是有客運停在深夜的燈會門口，原來這是為了載辛苦的工作人員的接駁車，而網友也表示，「有一群人正在為明天努力，更有一群人坐在車上手握方向盤準備載這群人安全回家」。此外，網友也感性提到，希望每一個為屏東努力的人，都能因為這次燈會感到驕傲，我們也要當他們的最強後盾。」最後，該名網友也說，希望大家看到辛苦的工作人員，就能給他們一句「謝謝，辛苦了」。

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關鍵字：台灣燈會,無名功臣,屏東,潘孟安

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