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蘇貞昌親手植樹　自嘲沒頭髮怕熱「別讓地球禿頭」

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▲行政院長蘇貞昌親手種下樹苗。（圖／記者楊均典攝）

▲行政院長蘇貞昌親手種下樹苗。（圖／記者楊均典攝）

記者楊均典／台東報導

行政院長蘇貞昌1日至台東縣參訪都蘭部落表示，都蘭部落是很有特色的原住民部落，能傳承及復振文化。都蘭林場租期已到，未來不可僅有砍伐，還要進行復育工作，此需行政管理人才，有關人才培訓、建設、復育等經費及資源，請原民會與相關部會給予協助，讓年輕人返鄉發展，使該部落成為「地方創生」典範。

蘇貞昌指出，他擔任台北縣長時舉辦海洋音樂祭，當時獲得金曲獎最佳年度歌曲的Suming 舒米恩，即來自都蘭部落，他將唱酬協助部落舉辦「巴卡路耐」（青少年晉升階級儀式）活動，令他印象深刻。此外，他的女兒是都蘭的媳婦，兩個外孫女都採阿美族命名。

蘇貞昌在都蘭部落參與祈福儀式及復育植苗，並表示，今天來種植的樹是「構樹」，阿美族語為lulang，今天種的樹將來是原住民族的資產，也會代代相傳，相當有意義。


另外，蘇貞昌也訪視「卑南鄉大巴六九文化聚會所設施預定地」時指出，此處有漂亮的草地及樹木，未來若要建造停車場或增設機車停車格，應保留草地及樹木原貌，避免使用水泥圍起樹木或灌水泥。此外，射箭場及壘球場等場地不需拆掉重建，希望利用現有設施改善及增補。

針對卑南鄉長許文獻鄉長所提補助3,800萬元案，蘇院長表示，為減輕地方負擔，行政院將給予大力協助，儘速核定補助，也請台東縣政府協助儘快完成所需的各項執照。

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