6成學系有弱勢計畫！　大學保障弱勢生「面試交通費、住宿費可補助」　　

▲招聯會指出，今年全國共有2092 個學系參加個人申請，其中有1207個學系有保障弱勢學生升學的扶助弱勢計畫。（圖／記者季相儒攝）

文／大學招聯會公共事務經理徐菁穗

有學者擔心大學甄選入學對於弱勢孩子不利，並舉例光是口試要花費很多車資、住宿等等的錢，對於弱勢孩子負擔不起只好放棄。其實提供弱勢學生的管道增加了、甄試負擔也有補助，有些資訊可以參考，也建議弱勢生多家蒐集，機會是有的、負擔也能減輕，千萬不要放棄了！

今年全國共有2092 個學系參加個人申請，其中有1846 個系組辦理二階段甄試，其中有1207個學系有保障弱勢學生升學的扶助弱勢計畫，各大學校系要求的資格與甄選機制不同。

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增加扶弱管道

低收、中低收、特殊境遇家庭、新移民子女等弱勢對象，像是台師大有「晨光組」、政大有「正星招生組」、中央有「向日葵組」、清華有「旭日招生組」、交大有「旋坤揚帆組」、中興有「興翼組」、彰師大有「揚鷹招生組」、中正有「嘉星招生組」、成大有「成星組」、高醫有「薪火招生組」、中山有「南灣南星組」、慈濟有「翔飛組」第1階段學測篩選條件略為放寬達到均標即可，而且第2階段不用面試。

清華有「旭日招生組」、交大有「旋坤揚帆組」、台北大學「飛鳶組」、陽明大學有「不分系招生-璞玉組」、北醫「展翅組」、台北教育大學有「芝山組」則是要面談、參訪等或是有部分考科均標、部分前標。

資料審查時大多特別考量考生來自各類弱勢、求學期間相對資源不足的情況下，力爭上游的特質及強烈的學習動機，酌情反映在審查成績中，或是加分優待以及篩入一律優先錄取等。

▲清華「旭日招生組」、政大「正星招生組」可補助低收入、中低收入戶學生補助到校面談交通費及部分住宿費。（圖／記者張一中攝）

減輕甄試負擔

而在甄試過程，各校系針對低收入戶或中低收入戶也有免繳甄試費用，或補助面談交通費及部分住宿費，甚至提供獎助學金。在報名費的部分，一般生參加個人申請的考生，每申請一校系要100報名費，若申請6個校系就是600元整。93學年度起，教育部補助低收入戶考生學測、指考、術科考試、繁星推薦、個人申請第一階段報名費暨考試分發登記費全免優待；102學年度起，增列中低收入戶考生報名費也有減免，因此中低收入戶考生，每申請一校系是40元。

例如清華「旭日招生組」、政大「正星招生組」低收入、中低收入戶學生補助到校面談交通費及部分住宿費，入學後可申請減免學雜費、住宿費及助學金學業成績達標還有獎學金；交大為了使考生進一步瞭解各學系，辦理旋坤揚帆參訪，補助當日往返的交通費等。

最後提醒考生若對於成績有疑義，一定要在3月4日前購過網路申請成績複查3月8日到15日則是個人申請填志願及繳費，3月27日公告一階篩選結果。