台大主動出擊擴大助弱勢生　個人申請擬增「希望入學組」招40人

▲台大表示，未來面對招生，將採取主動出擊策略。（圖／記者張一中攝）

記者許展溢／台北報導

台灣大學今（5日）宣告新團隊就任超過1個月，校長管中閔上任後，以「變革」為主軸，因此將推動一系列「擴大希望，爭取菁英」政策，也就是強調菁英教育同時，也要關注弱勢生，讓他們能翻轉人生，預計明年增設「個人申請希望組」，招收40名弱勢生，20日管中閔也將帶隊前往台中舉辦首次招生說明會。

管中閔表示，擴大希望入學是希望做到更多、更好，不是把學生招進來就好，尤其弱勢生本來就具有一定經濟或社會原因，重點是校內能提供足夠資源並支持，藉此翻轉人生，也非放任他們進到膨大壓力中被淘汰，後續會有更明確做法，將主動出擊，尤其照顧弱勢這部分，更是鞏固高等教育重要的一部分。

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台大教務長丁詩同指出，招生上將採會有積極作法，20日管中閔將帶隊前往台中舉辦首場招生說明會，讓高中生、師生參與，之後也會在南部、北部舉行招生活動。

丁詩同進一步說明，原本台大就有希望入學管道，是由高中推薦弱勢學生，名額每年約35人，今年將推出弱勢優先入學，開放各系優先招收10個弱勢生，明年也將研擬在個人申請管道新增「希望入學組」，特別的是，弱勢學生可以主動報名，預計有40個名額。

台大強調，面對當前人才外流及來自國內外的挖角情形，將推出多項政策積極應對，在招生方面會「主動出擊」，強化學校國際化環境建構，期待能吸引更多優秀學生選擇台大就讀。

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