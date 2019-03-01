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真貼心！博杯PK賽抱走30萬元　12歲小學生要幫父母還房貸

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▲▼在宜蘭傳藝宜蘭園區乞龜賽中，大年初4擲出連續10個聖杯來自宜蘭縣的12歲李翊任，與大年初五5也是擲出連續10個聖杯來自彰化縣的78歲謝梅花，在1日博杯PK賽激戰兩輪，雙方第1輪4聖杯平手，第2輪7比8分出高下，結果由李翊任搶得30萬元獎金。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼1日在宜蘭傳藝宜蘭園區博杯PK賽的第2輪延長賽中，以7比8幸運抱走30萬大獎的12歲李翊任說：「獎金全部要交給爸爸媽媽繳房貸，但是希望媽媽可以買1台SWITCH給我」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

真貼心！1日在宜蘭傳藝宜蘭園區博杯PK賽的第2輪延長賽中，以7比8幸運抱走30萬大獎的12歲李翊任說：「獎金全部要交給爸爸媽媽繳房貸，但是希望媽媽可以買1台SWITCH給我」。

▲▼在宜蘭傳藝宜蘭園區乞龜賽中，大年初4擲出連續10個聖杯來自宜蘭縣的12歲李翊任，與大年初五5也是擲出連續10個聖杯來自彰化縣的78歲謝梅花，在1日博杯PK賽激戰兩輪，雙方第1輪4聖杯平手，第2輪7比8分出高下，結果由李翊任搶得30萬元獎金。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

還記得大年初4宜蘭傳藝園區的乞龜博杯比賽，出現兩位同樣擲出連續10個聖杯的幸運神手嗎？這兩人1日進行博杯PK賽，賽前兩人握手互相加油，接著抽籤決定擲筊順序，由78歲謝梅花優先博杯。

▲▼在宜蘭傳藝宜蘭園區乞龜賽中，大年初4擲出連續10個聖杯來自宜蘭縣的12歲李翊任，與大年初五5也是擲出連續10個聖杯來自彰化縣的78歲謝梅花，在1日博杯PK賽激戰兩輪，雙方第1輪4聖杯平手，第2輪7比8分出高下，結果由李翊任搶得30萬元獎金。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

第1輪比賽，雙方皆擲出4個聖筊戰成平手，廟埕滿滿觀戰遊客直呼刺激、緊張地急出一身汗，並且大聲歡呼為兩人加油。

比賽進入延長賽，謝梅花在10次擲筊中累計擲出7個聖杯，接著上場的12歲李翊任在第9次擲筊時也累計7個聖杯，全場注目緊盯他的最後1杯，也是PK賽最關鍵的1杯，李翊任深吸一口氣擲出聖筊後高舉雙手振臂歡呼，幸運抱走30萬大獎！

▲▼1日在宜蘭傳藝宜蘭園區博杯PK賽的第2輪延長賽中，以7比8幸運抱走30萬大獎的12歲李翊任說：「獎金全部要交給爸爸媽媽繳房貸，但是希望媽媽可以買1台SWITCH給我」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

幸運抱走30萬大獎的12歲李翊任表示，大年初1早上我們開車出門吃早餐，沿路經過兩間全聯福利中心，每間門口都是大排長龍，爸爸好奇下車問這些人在排什麼，原來他們排隊是為了買全聯福袋。爸爸興起也跟著排隊買3個福袋，裡面附贈宜蘭傳藝入園券跟乞龜券。

我們就在初4去傳藝參加博杯比賽。初4那天人潮很多，排隊等博杯等好久，「我只想趕快比完趕快回家，沒想到竟然可以連續十個聖杯」。

李翊任說，獎金全部要交給爸爸媽媽繳房貸，但是希望媽媽可以買1台SWITCH給他。

謝梅花表示，初5那天兒子帶她到宜蘭旅遊，走到傳藝文昌祠旁邊看到很多人在排隊，聽說都是要報名進去文昌祠博杯比賽，我們一家人覺得很有趣，就去買開運皂，用附贈的乞龜券去參賽。走進文昌祠恭敬跟帝君拜拜後，她也沒有特別緊張，因為帝君若要賜你聖筊自然會有聖筊，於是她就平常心慢慢博杯，沒想到聖筊一個接一個，大家一直在旁邊幫她歡呼，她也覺得不可思議。

▲▼在宜蘭傳藝宜蘭園區乞龜賽中，大年初4擲出連續10個聖杯來自宜蘭縣的12歲李翊任，與大年初五5也是擲出連續10個聖杯來自彰化縣的78歲謝梅花，在1日博杯PK賽激戰兩輪，雙方第1輪4聖杯平手，第2輪7比8分出高下，結果由李翊任搶得30萬元獎金。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

謝梅花說如果可以得到30萬，會用來做善事，10萬捐給傳藝文昌祠，5萬捐給彰化二水媽祖廟，幫助需要的人。

春節的宜蘭傳藝園區乞龜擲筊搶30萬元獎金人潮，初4有1千481人次，初5有1千661人次，初6有1千556人次，總計3天共有4千698人次來宜蘭傳藝園區博杯。

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關鍵字：宜蘭,傳藝宜蘭園區,乞龜賽

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