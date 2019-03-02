宜蘭清水地熱塞8公里　塞在車陣遊客：好崩潰

▲▼宜蘭清水地熱公園，2日上午等候入園的車子大排長龍，遊客PO文說車陣已有8公里長，請其他遊客不要再來了，趕快去其他景點。（圖／擷取自臉書「宜蘭知識＋」，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

崩潰！會等到天荒地老！？228連假第3天，宜蘭出現好天氣，宜縣人氣景點的清水地熱公園湧現人潮，2日上午8時許園區未營運前，園區內250個自小客車停車位全部停滿，開始管制車輛進入，遊客上網PO文說，園外排隊入園車輛有8公里長，讓等候入園網友直呼崩潰。

沈姓遊客在「宜蘭知識＋」PO文說：「各位鄉親父老兄弟姐妹們，別再來清水地熱了 ，車龍已經8公里長，排到下午也排不到，趕快去其他景點」，而朱姓遊客則上傳排隊車陣影片，建議大家別去了。

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網友留言，「我決定明早6點到」、「我以為是停車場」、「都是路邊停車的，沒看到排隊車啊」、「那是停在路邊賞櫻吧」、「頗療癒的畫面呀~ 塞不怕呢~」。

宜縣府管統計，清水地熱公園228當天遊客數6千200多人，1日5千200多人，2日上午9時開始營運，但上午8時20分停車場便客滿，清水橋頭旁的聯絡道路入口管制車輛進入，園外排隊車陣最長約2點5公里，網傳8公里太誇張。

2日中午，排隊車子約有上百輛，有些遊客不耐久候，從清水橋頭旁的入口處步行入園，管理單位表示，入口處到園區山路約4公里，來回8公里，由於天氣炎熱，不建議步行入園，休園時間是下午5時。