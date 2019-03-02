12歲小五男約戰78歲阿嬤！「最後一筊」神仙逆轉連8聖杯　30萬給老媽繳卡費

▲12歲小五男約戰78歲阿嬤！「最後一筊」神仙逆轉。（圖／傳藝中心）



生活中心／宜蘭報導

宜蘭國立傳統藝術中心文昌祠春節初四的「乞龜博杯」比賽，出現2位連10聖筊的神手，打成平手，分別是來自彰化二水的78歲謝阿嬤，和宜蘭小五生12歲李小弟，兩人約好3月1日碰頭再戰，結果祖孫檔一直到延長賽第二輪，李小弟才以8聖筊險勝謝阿嬤的7聖筊，抱走30萬元獎金，他笑說，自己拿走500元，剩下獎金都要給媽媽繳卡費。

祖孫檔初四比賽中，各自連續擲出10聖筊，打成平手，令人嘖嘖稱奇，傳藝中心邀請兩人1日再戰，在文昌帝君見證下，將規則改為積分制，分別擲筊10次，獲得最多聖筊者抱回30萬元首獎。

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▲「最後一筊」逆轉連8聖杯，李小弟：30萬給老媽繳卡費。



比賽第一輪，兩人激戰又平手，各擲4聖筊，不分勝負，讓全場看傻了眼。到了第二輪，謝阿嬤先行擲出7聖筊，讓李小弟十分緊張，前2筊都槓龜，之後逆轉連擲出7聖筊，最後關鍵一筊全場緊盯，他深吸一口氣，順利擲出聖筊，開心地高舉雙手歡呼，以1筊之差險勝。

就讀宜蘭中山國小五年級的12歲李小弟贏得大獎，他笑說，擲筊時心中一擲默念要拿30萬，很開心手氣好，順利勝出；因為媽媽都刷卡幫自己繳學費、買玩具，自己只會分500元，其他錢全都拿去幫媽媽繳卡費。

被最後關鍵的「神來一筊」逆轉，來自彰化二水的78歲謝阿嬤受訪時說，若能抱回大獎，30萬元會全數捐出，10萬元給文昌祠，5萬元捐給二水安德宮，剩下15萬元也會做平常愛心所用，雖然最後落敗，也不鬱卒，一切都順其自然「神明要給誰就給誰！」恭喜李小弟。