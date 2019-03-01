並不是真的想死...她爬17樓頂逼夫承認偷腥 卻失足墜樓肚破腸流

▲女子希望逼出真相，假裝跳樓要丈夫坦承偷腥，沒想到失足墜地慘死，以下同。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市汐止區一對夫妻長年感情不睦，因女方認為丈夫有小三，兩人經常為此大吵，女方還會以死相逼，但都沒有結果。慢慢的，家中的兒女也都習慣他們的吵架模式了，沒想到有天真的出事…本月28日凌晨，女方跑到住家17樓頂，逼丈夫坦承偷腥時，疑似要跨過女兒牆卻踩空，因而墜樓慘死在1樓觀景池旁。

死者丈夫向警方解釋，當時看到老婆翻越女兒牆時，他驚慌上前要阻止，沒想到老婆突然摔下去，他想伸手拯救也已經來不及；死者的兒子則說，爸媽因為外遇問題爭吵很多次，爸爸不至於會把媽媽推下樓。

附近住戶則說，死者懷疑丈夫有小三，兩人常常為此大吵，死者也多次嘗試輕生，但都被阻止了；警員解釋，過去曾救過死者2次，沒想到如今還是發生憾事。

警方推測，案發現場的女兒牆下方，約2公尺處還有遮雨棚，因此死者可能想跨過女兒牆，跳到雨遮上，讓輕生的意圖更逼真，迫使丈夫坦白，但在移動過程中卻失足墜樓，慘死在1樓觀景池旁；死者四肢嚴重變形、臟器外露，經鑑識人員調查，現場並無打鬥跡象，初步已排除外力介入，詳細案發原因仍待進一步釐清。

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