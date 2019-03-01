22歲當大哥率眾砸店鬧事　小弟「辦事」還要錄影...請款

記者邱中岳／台北報導

北市1名年僅22歲的男子，因作風剽悍所以很快成為天道盟文山會核心成員，在文山區一帶聚眾鬧事，甚至還在轄內知名KTV飲酒作樂，再以消費糾紛後翻桌，另外甚至在2018年5月間，率眾到機車行討債遭人PO網，該大哥甚至連小弟要出門辦事，都要小弟錄影蒐證打人畫面，否則就不給「辦事費。」

▲▼警方在黑幫分子家中搜出毒品、棍棒等武器。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，綽號不點哥年僅22歲的柳姓男子，因平時作風剽悍且旗下小弟眾多，很快成為天道盟文山會重要成員之一，且柳男在轄內從事經營暴力討債、放款以及恐嚇店家等非法活動，警方26日上門逮人，查獲4名幫眾以及4名未成年少年，並起出鐵棒、甩棍等證物，另還查獲大麻0.3公克，訊後依照《組織犯罪防制條例》、恐嚇、強制、妨害自由以及傷害等罪嫌送辦。

▲北市1名黑幫大哥要小弟出門討債、恐嚇都要錄影回報。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，不點哥甚至還要旗下小弟出門辦事要「錄影」，等不點哥確認「事情處理得圓滿」，才會給小弟零用錢，且期間經常帶隊參加公祭，如有幫眾無故未到而沒請假，也會被拖到一旁痛毆，而警方上月聽聞該群幫眾，準備組團去馬來西亞從事詐騙活動，於是2月26日動身逮人。

【其他新聞】

站壁站到腿軟！ 賣淫越妹離台前2天下殺8折拚現金



士林身障團體機構凌晨竄火 一男澆松香水自焚...癱坐輪椅