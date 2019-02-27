「3秒輾倒」影片曝光！夫妻停家門下車抱女童…慘遭「酒駕男」背後衝撞躺地

社會中心／台中報導

台中霧峰發生一起酒駕車禍，有酒駕前科的46歲林姓男子26日晚間和朋友喝酒後開車返家，行經草湖路附近時，正好一對何姓夫妻路邊停車，下車從後座抱出5歲女童，遭他從後將2人輾倒，導致35歲丈夫頭部挫傷、25歲妻子骨折，雙雙送醫，連車門都被撞凹。事後檢測，林男酒測值達0.61毫克，被依法送辦。

警方查出，林男1年前才因酒駕遭攔查送辦，為酒駕累犯。他供稱，26日當晚先到大峰路電動機車行找朋友飲酒，席間喝了3罐啤酒，開車返家，行經草湖路附近時，因「擋風玻璃霧霧的」看不清楚，才會從後追撞上下車抱小孩的何姓夫妻，造成何男頭部、腳踝擦挫傷，張女腰椎骨折，左半身無知覺，兩人皆意識清醒，送醫治療。

▲酒駕累犯撞人！夫妻下車抱女童慘遭輾倒。（圖／記者陳玉翻攝）



▲「3秒輾倒」影片曝光！酒駕男從夫妻背後衝撞。（圖／翻攝中視）

警方調閱監視器畫面，影片中，夫妻倆先將小轎車停靠在家門口路旁，張姓妻子先行下車，打開左後座車門拿取物品，何姓丈夫停好車後也下車，到後座一起要將5歲女童抱出。兩人就站近路中央，此時林男駕駛黑色休旅車從後追撞，3秒瞬間將兩人輾倒，何男還因強烈撞擊力彈飛躺地，後座車門也被撞翻凹陷，所幸車速不快，女童也沒下車，沒有造成更嚴重的傷害。

何姓夫妻家屬事後在臉書「大里人聊天室」慟訴「究竟還要多少無辜的人，政府才會注重酒駕？」提及當時林男酒測超標，卻說「車子霧霧的看不清楚」，車速很快還意圖移車，第一時間不是叫救護車，反而是叫里長，「試問你請里長過來有何用，不管你與里長是否有任何關係，人命較重要吧！」

對此，西湖里里長也出面留言澄清，聲稱對酒駕深惡痛絕、絕不寬容，當晚去開會聚餐，會中喝了一口酒，由朋友送回家，在服務處小聚喝茶，剛好服務處旁里民太太過來通知，林姓丈夫在隔壁出車禍，他敢到場後聽聞肇事者是酒駕，「我也沒有跟警方有求任何情，一切都是依法處理」，全程在旁邊默默瞭解，並未干涉警方處理，也沒幫肇事者說情，只是盡到做里長的職責去現場瞭解。