2019台灣燈會宗教燈區　12宗教團體齊聚佑台灣

▲東港東隆宮燈區，牌樓金碧輝煌。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2019台灣燈會在屏東開展後，已吸引超過六百萬人潮，其中宗教燈區12個宗教團體齊聚一堂，吸引爆棚人潮；東港東隆宮在現場打造黃金牌樓、基督教燈區的VR設施體驗等，都讓遊客直呼「超感動地」。

屏東縣長潘孟安表示，今年台灣燈會能看到各宗教共同參展，大家發揮極大的創意及心力設計，打造了獨一無二的燈飾作品。屏東玉皇宮使用燈籠排成的字樣天幕，創意十足；東港東隆宮以聞名全台的王船為花燈特色，黃金牌樓更是華麗亮眼。

▲▼財團法人天主教會高雄教區車城福安宮燈區。



燈會辦公室指出，車城福安宮燈區27日下午疑似因民眾亂丟菸蒂，引起後方贈品區起火，所幸工作人員受過消防安全訓練，燈區間皆設置滅火器，現場火勢迅速於10分鐘內撲滅，無人受傷，為讓民眾能欣賞到最完美的燈飾，車城福安宮也已連夜趕工修復完成，歡迎民眾連假安心賞燈。

▲▼佛光山與藏傳佛教嘎檔巴燈區。

鄭女遊客說，藏傳佛教嘎檔巴燈區有來自全世界數十個國家佛教聖物佛陀舍利子，以及純金尼泊爾舍利塔，為2019台灣屏東燈會帶來吉祥，非常值得一看。而內蒙古包、壇城充滿西藏神奇色彩的花燈設計，就算沒去過西藏也能感受到滿滿的西藏風情。

另佛教會燈區布滿奇花異草，流水壁畫猶如置身清淨世外桃源；佛光山則打造特有花燈隧道營造吉祥歡喜的氛圍。西方宗教將挪亞方舟、玫瑰堂及萬金教堂華麗呈現，基督教燈區還有AR及VR設施體驗，好看又好玩。

縣府表示，宗教燈區有屏東縣佛教會、萬法寺、藏傳佛教、財團法人天主教會高雄教區、慈濟屏東分會、一貫道屏東支會、屏東玉皇宮、財團法人臺灣省屏東縣東港東隆宮、車城福安宮、全屏東基督教聯盟全人發展關懷協會、佛光山潮州講堂、法輪大法學會12個宗教團體參與，為台灣燈會及民眾祝禱、祈福。