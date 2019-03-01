台灣燈會接駁車等5h爆怒氣！單日167萬人…遊客等到手機沒電　潘孟安道歉

▲台灣燈會搭火車人潮。（圖／台鐵局提供）

生活中心／綜合報導

在屏東大鵬灣舉辦的台灣燈會，在228連假首日創下167萬人次的紀錄。由於先前曾因為交通問題被人扣分，屏東縣長潘孟安承諾會改善，但228當天卻傳出有民眾排隊等了5個小時才坐上接駁車離開現場，讓人直呼「絕不推薦別人了。」對此，潘孟安在1日凌晨道歉，並強調已積極和運輸業者協調疏散人潮。

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台灣燈會今年在屏東東港鎮大鵬灣舉行，是30年來首次在屏東舉辦，但因為大鵬灣地形特殊，相關單位舉辦前就已經知道交通會是一大考驗。燈會試營運時，現場美麗的景像在網路上被瘋傳，更被民眾運為「史上最美台灣燈會」；然而，對於交通不便的抱怨也跟著排山倒海而來。

▲這次台灣燈會被譽為「史上最美台灣燈會」。（圖／屏東縣政府提供）

雖然連假第一天人潮就破紀錄，此次燈會也有許多為人詬病的地方，其中交通更是被民眾罵到爆。根據《蘋果日報》，有民眾趁著連假剛開始，和老婆從台北遠道而來，但因為園區內人潮眾多，加上路線安排不順暢，讓他們在園區內的3個小時中，有2個小時都在排隊，7點半離開時還遇到數百人的等車人潮，更沒想到會等上將近5個小時的時間，過了午夜才能離開大鵬灣。

「對不起，我們做得不夠快。」潘孟安在臉書專頁上向全國民眾致上最深的歉意，並說明當天已有和客運業者合作，調派900輛交通接駁車幫忙疏散民眾，「從早到晚不停地疏運民眾」，另外也和台鐵商請加開班次，「留車不留人」，承諾一定會把每個民眾都安全送離。潘孟安說，針對動線問題，會再檢討改進，把廉假假期的接駁載運作到最好。

這次台灣燈會的評價兩極，燈會美景受到許多民眾稱讚，被譽為是「史上最美台灣燈會」，卻因為交通問題，也讓部分民眾抱怨「絕不推薦人來」、「等車太久，等到像孤兒。」潘孟安深夜在臉書道歉後，也有網友安慰道，「已經很棒了。」

台灣燈會試營運3天後，於19日開幕，將在3月3日結束。人數在2月24日首度突破百萬人次，而屏東縣府在228連假首日的晚間11時宣布，單日入園人數達到167萬人，讓在屏東舉辦的台灣燈會突破觀光局預估的800萬人次，來到836萬人次，也是13天來第2次破百萬人次。

▼屏東縣政府舉辦的2019台灣燈會將在3日結束。（圖／觀光局提供）