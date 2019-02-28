台中夜店砸車鬥毆又找來最硬男優「東尼大木」　46警突襲強勢臨檢

地方中心／台中報導

台中市南屯的知名夜店「X-CUBE」店2018年才因表演尺度太大，被台中地院依公然猥褻罪起訴，不料27日凌晨近4點竟又發生10多人持棍打群架互毆，造成店外3輛自小客車毀損、9人受傷送醫救治；警方為了因應暴力滋生案件，28日凌晨出動46名警力進行擴大臨檢，此外18TC、Coolsh夜店也被列入目標，強勢行為就是要讓鬥毆鬧事者不敢造次。

▲台中夜店爆發鬥毆事件，警力強勢臨檢。（圖／記者李忠憲翻攝）



警方調查，本案起源是一名陳姓客人上週與夜店外小販糾紛後存有心結，因此攜帶鋁棒進入夜店，結果入場後又與其他酒客發生衝突；夜店安管人員潘、許、宋、樊、林等5名男子為了控制場面，與陳男等人爆發2次肢體衝突，造成現場多人受傷，最後相關涉案人等依傷害、毀損罪、公然聚眾施強暴脅迫罪移送偵辦。

228連價第一天，X-CUBE還找來號稱地表最硬的AV男優東尼大木來電內表演，許多民眾得知消息，午夜就在夜店外排隊等候入場，而台中第四分局也在凌晨2點進行夜店威力掃蕩臨檢，以行動展現維護治安、遏止不法的決心，出動警力46員，逐層逐樓盤查，共臨檢約1,200人，店內顧客皆配合警方查驗身分，未查獲不法情事。

▼台中夜店鬥毆，安管爬上汽車上猛砸。（圖／翻攝東森新聞）

第四分局分局長林逢泉表示：本次臨檢雖未查獲任何不法，仍會針對治安疑慮場所持續進行臨檢、巡邏與守望，避免再度發生肢體流血衝突，影響民眾對治安的信心。對於暴力案件的遏止，也強調一定依法究辦，堅持警方打擊犯罪、維護社會安寧秩序的決心。

其實X-CUBE已經不是第一次鬧上媒體版面，早在2018年就曾因鹹濕影片流出引起熱議，影片中一名只穿馬甲的20歲長髮爆乳女舞者坐在一名男子腿上，引導男客用手狂揉雙峰99下，對方下半身也配合抖動，全場氣氛嗨爆。事後夜店企劃人員、女舞者及夜店負責人被傳訊到案，3人分別依觸犯刑法第234條與刑法第235條妨害風化罪函送。

▼46名警力到場擴大臨檢。（圖／記者李忠憲翻攝）

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