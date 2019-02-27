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影／頻頻被問「2020選總統」　韓國瑜在新加坡「終於回應了」

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記者洪正達／新加坡報導

高雄市長韓國瑜近期不斷被點名「選總統」，即便出訪，人在國外相關的話題卻不曾停過，韓國瑜在27日晚間首度表示「目前當務之急就是讓高雄經濟往前衝」，讓經濟面達到某個門檻或位階才是目前高雄最重要的是，雖然曾表示「時候到，一定向大家報告」，雖也被追問說過「不選」，不過答案似乎也呼之欲出，他強調，「目前人在新加坡，不適合討論，一切等回到台灣再說。」

▲▼ 選不選2020，韓國瑜終回應 。（圖／記者洪正達攝）

▲選不選2020，人在新加坡的韓國瑜終於做出正式回應。（圖／記者洪正達攝）

有關王金平即將在3月7日宣布參選總統的消息，被《ETtoday新聞雲》獨家披露後，韓國瑜晚間首訪時強調，王金平是高雄的政界上的前輩，也是相當資深的政治領袖，在高雄的地位相當重要，這點是無庸置疑的，不過目前參加國民黨總統初選的候選人似乎越來越多，26日有周錫瑋，之前還有羅智強，加上王金平前院長及朱立倫等，韓國瑜認為自己身為國民黨黨員，也是高雄市長，對這參加黨內初選的候選人都給予祝福，且「黨內初選時，我自己的立場就是如此。」

對於每天被「總統題」點名的韓國瑜說，目前可能有些大一點的政治光譜被關注，或是民調較高者都讓他「非常感謝」，被點名不會厭煩，不過現在要做的還是為高雄拚經濟，達到某個門檻或位階，或是訂單狀態等都是當務之急且必須面對的，目前與施政團隊都是秉持這個理念再往前衝的。

不過被提及是否有說過「不選」，韓國瑜則說，「時候到一定會跟大家報告，我的答案就是如此」，並再三強調「目前在新加坡不時和討論，等回台再說。」

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關鍵字：韓國瑜,王金平,選總統

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