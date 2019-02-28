獨／王金平3月高規格訪華府、波士頓　宣布參選廣邀立委獨缺韓國瑜

▲前立法院長王金平。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨在九合一選舉大勝，黨內天王紛紛表態角逐2020總統大選。始終對外宣稱要等「因緣俱足」才會宣布參選的前立法院長王金平，確定參選的時間就是3月7日，地點在台北國際會議中心，但並未邀請高雄市長韓國瑜出席。據了解，等待3月16日立委補選結束後，王金平也將啟動「高規格」的訪美行程。

王金平去年在替韓國瑜辦理「三山」造勢後，基層勸進他參選總統的聲浪不斷；從《橋－走進王金平》新書開始，他也不斷在各地方進行感恩簽書餐會，後續又有各地的「王金平之友會」的成立，萬事都俱備，只差宣布時間點。

國民黨中常會27日確定初選規則，總統參選人由7成民調、3成黨員投票決定之後，各方人馬也開始啟動黨內初選行程。王金平辦公室27日下午也著手開始聯繫地方人士及百工百業代表一同出席3月7日的總統參選記者會，國民黨立委各辦公室也證實下午陸續接到王金平辦公室的來電邀請。不過，在韓國瑜不想介入黨內初選角力的情況下，王金平並未主動邀請韓國瑜出席。

王金平原本規劃3月7日宣布參選總統後，晚上前往南非參加世界台灣商會年會，但該行程已先取消，原本規劃陪同的藍委呂玉玲也證實此事。等待3月16日立委補選結束後，王金平也將啟動訪美行程，走訪美東華府、波士頓等重要國家單位和智庫，規格將比台北市長柯文哲、鄭文燦、林右昌等地方首長都還高。

據了解，由於美國傳統基金會（Heritage Foundation）是直接跟立法院長辦公室對口，因此創辦人佛納（Edwin J. Feulner Jr.）與王金平早已是多年好友，而王金平本身也就有與戰略與國際研究中心（CSIS）等這些重要智庫人士接觸，前美國在台協會（AIT）理事主席卜睿哲對於王金平訪美的計畫也表示樂觀其成。

適逢台灣關係法40週年，美方官員透露，對於可能的總統參選人的來到都相當歡迎，而王金平擔任立法院長很長一段時間，也符合美方「高規格」的接見對象。

此外，國民黨立委許毓仁僅管沒有直接幫忙安排，但也有從旁提供訪美的相關建議。

▼國民黨太陽。（組合圖／記者李毓康、屠惠剛、湯興漢攝）

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