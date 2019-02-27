繼韓國瑜後出訪新加坡？　侯友宜：協調聯繫中

▲新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）



政治中心／綜合報導



高雄市長韓國瑜赴星馬行銷高雄農產品，引起各界話題不斷，今年1月新北市長侯友宜也曾與新加坡駐台北商務辦事處代表黃偉權會面，獲邀至新加坡參加旅展。被問及是否有計畫出訪新加坡，侯友宜27日表示，今年一定會到國外進行實質性的招商活動，至於前往哪個地區或國家，目前仍在協調聯繫。

侯友宜是在市政會議後受訪表示，目前市府陸續與各國代表接洽，例如今日到訪的澳洲代表，或是前一陣子新加坡代表也有來訪，相關的國際合作都在積極進行當中。侯友宜也強調，國際招商非常重要，但在招商前最重要的是促進在地產業與經濟蓬勃發展，政府先與在地廠商接觸，提供簡政便民措施，以協助解決土地、人才及資金問題，才能讓內部經濟活絡，同時進行國際招商，裡外結合才能帶動新北市的經濟發展。

至於今年是否安排出國訪問？侯友宜則說，一定會到國外進行實質性的招商活動，但在此之前，要把很多事情準備好、聯絡好，針對預期的經濟效益進行評估。至於將前往哪個國家，侯友宜則回應，目前仍在聯繫中，最重要的是把實質效果帶回來，新北市有幾個大型產業專區，希望有國際廠商進駐投資，也歡迎亞馬遜等大型廠商來新北市投資。