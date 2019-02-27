第二次「川金會」倒計時！王毅：對話協商才是根本之路

▲「朝鮮半島完全無核化」是此次川金會的焦點。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

美國總統川普與朝鮮領導人金正恩27日在河內舉行2次川金會，為期兩天，外界皆期待兩國關係能有重大突破。正在浙江烏鎮出席「中俄印外長第十六次會晤」的中國外交部長王毅表示，中方讚賞朝美兩國領導人身體力行，為推動政治解決半島核問題所做出的不懈努力，「中方希望朝美雙方都能顯示誠意。」

據《央視新聞》報導，王毅說，中方認為每一次會晤都應當是一個新的起點；新加坡會晤之後，半島局勢「雙暫停」的局面得以實現，迎來了和平與對話的曙光，期待這一次的河內會晤，不僅可以鞏固得來不易的緩和局面，還能夠沿著「雙軌並進」的思路，在推動實現半島無核化以及建立半島和平機制方面，都向前邁出重要一步。

▲大陸外交部長王毅。（圖／路透）

王毅稱，中國有句話叫做「路雖遠，行則將至，事雖難，做則必成」，朝鮮半島局勢幾十年來的起伏波折告訴我們，對話協商才是根本之路，「相向而行方能行穩致遠」，中方希望朝美雙方都能顯示誠意，釋放善意，化解對立，培育信任。

王毅最後表示，「中方將繼續做半島和平穩定的守護者，對話和談的推動者，以及長治久安的貢獻者」

▼金正恩抵越南，改搭黑色防彈賓士前往河內。（圖／路透社）