北韓最稱職「金秘書」！下車巡視、遞菸灰缸　金與正超能幹

國際中心／綜合外電報導

北韓領導人金正恩26日上午搭乘專用列車，提前抵達越南河內替川金二會做暖身，除了金正恩親信、朝鮮勞動黨副委員長金英哲同行外，作為「最佳秘書」的金正恩胞妹金與正此次也一同跟著哥哥「大長征」，從平壤穿越中國大陸進入越南。而抵達越南後，金正恩所到之處都有金與正從旁打點，可以說是北韓版的「金秘書」。

根據南韓JTBC報導，金正恩26日抵達越南同登車站後，金與正便率先下車清點所有細節，確認沒有任何異狀，才小跑步回專列「請出」金正恩。就連金正恩在與越南官員交談時，金與正也默默從人群後方快步走向前，過程中還不小心「輕推」了北韓勞動黨副委員長金英哲一把，只為了盡快走到金正恩身邊。

日媒JNN捕捉到金正恩的專列在抵達同登前，曾經在南寧市稍作停留，當時金正恩也曾下車，在月台上放風抽菸，「金秘書」金與正更馬上拿著預先準備好的玻璃菸灰缸上前接過菸蒂，不愧是為金正恩完美訂製的專屬祕書。

▲金與正（左）替金正恩打點大小事，多次出外參訪都能看見她的身影。右為飾演「金秘書為何那樣」的南韓女星朴敏英。（圖／美聯社、記者林敬旻攝）



事實上，從文金會、川金會等重要峰會中，也能看出金與正的細心。金正恩及文在寅4月在板門店首次會談時，會後簽署《板門店宣言》，金與正貼心幫忙拿花束、遞筆、拿手套，也幫忙處理文件用印事宜；6月川金會時，金與正不但幫忙拉椅子，還協助交換川、金2人手上的聯合聲明，而且同樣細心為金正恩準備專用的筆來簽名。

第三次平壤文金會時，金正恩在機場準備了大型歡迎儀式，而文在寅及妻子金正淑下機以前，金與正與金正恩的座車早早就在附近等待。金正恩及李雪主走向南韓空軍1號時，金與正則一直相隔一段距離、走在兩人前方；兩人在飛機前停下後，她便轉身退開，在一旁觀看元首夫妻互相致意。文在寅隨後察覺金與正在後方，轉身與她握手、打招呼；金與正也接過北韓孩童稍早獻給文在寅及金正淑的花束，代為保管。