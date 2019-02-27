金正恩專列在丹東邊境換中國火車頭？　陸慷：確實有提供交通保障

▲ 有記者發現金正恩專列的火車頭在越南與在丹東時「不一樣」。（圖／路透社）



大陸中心／綜合報導

外交部發言人陸慷26日主持例行記者會，有記者問道，他觀察到了金正恩專列的火車頭在越南時與在丹東邊境（大陸與北韓接壤的城市）時不同，中方是否在這方面有提供協助？發言人陸慷回應，經協商，中方確實為金正恩的專列提供了過境的「交通保障」。

▼ 川金二會27日晚間正式展開。（圖／路透社）



據大陸外交部消息，會上有記者問，「據報導，北韓領導人金正恩剛剛抵達越南，有關他乘坐專列的照片顯示，是一個中國火車頭拉著專列車廂，這個火車頭與專列穿越丹東邊境時的火車頭不同；中方能否證實為專列過境提供協助，至少是火車前部發動機部分？」

對此，陸慷回答，「我沒你觀察得這麼細，我不知道換火車頭這件事對於你對形勢的判斷是不是有特別重要的意義？我可以在這告訴你的是，經協商，中方為朝鮮勞動黨委員長金正恩同志的專列過境中國、赴越南出席朝（北韓）美領導人第二次會晤提供了交通保障。」

▼外交部發言人陸慷證實，中方為北韓提供過境的「交通保障」。（圖／大陸外交部）



此外，對於「能否再透漏更多這次中美磋商成果的消息」，陸慷表示，關於磋商結果，中方已經發布了一些消息，然而，雙方磋商實際還在進行之中，很多細節都還不便對外公開。

陸慷還說，從中方和美方已公布的信息來看，雙方團隊在第七輪高級別磋商中，按照兩國元首在阿根廷會晤達成的重要共識，推動磋商在原有基礎上又取得了一些新進展，且雙方都已示意，將繼續按照兩方領導人的共識和指示，推動磋商盡快達成一個互利雙贏、對雙方都有利的結果。

▼ 川普計劃再次與習近平於海湖莊園會晤。（圖／路透社）



最後，對於川普有意再次與習近平於海湖莊園會晤，陸慷表示，「我們注意到近來川普總統多次表示十分期待與習近平主席再次會晤，正如習近平主席在致川普總統口信中，習主席也願與川普總統通過各種方式保持密切聯繫，我相信雙方的工作團隊會為兩國元首會晤的相關事宜做好充分的準備。」