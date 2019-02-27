台南安平飛車槍擊案2槍手投案　傳2黑幫為大哥名號保衛戰

▲台南市安平區發生飛車槍擊傷人案，被害人轎車車身約計有9處彈孔。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局偵辦安平安北路飛車搶擊案，經積極追緝，19歲翁姓男子等2名兇嫌，於2月27日上午向警方投案，交出作案用仿貝瑞塔改造手槍1枝、仿土耳其914手槍1枝、彈匣2個、改造子彈2顆，全案偵訊後依殺人未遂、槍砲、毀損等罪嫌送辦。

台南市警四分局2月26日清晨接獲成大醫院報案稱有3名疑似槍傷病患，警方經派員前往查處了解，19歲周姓被害人表示，26日凌晨1時許，他駕駛車輛載2名19歲的友人前往安平地區，要去觀夕平台遊玩，疑因在安北路與他車發生行車糾紛，突遭該車內之人持疑似槍枝射擊多發，被害人立即駕車加速脫離，並自行前往就醫。經醫院檢視傷勢並無大礙，3人中僅駕駛人右大腿及左肩有槍傷需住院觀察，其餘2人皆輕微擦傷，已出院並至四分局協助了解相關案情。

四分局分局長蔡進閱案發後立即指揮副分局長潘顧天、隊長林雲豪成立專案小組，第一時間封鎖現場採集相關跡證，同時報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，並與台南市刑警大隊、刑事鑑識中心、第二分局及刑事局南部打擊犯罪中心等單位，共同組成聯合專案小組全力偵辦，經監視器調閱小組調閱周邊監視器影像畫面及查訪資料交叉比對，輔以大數據資料庫分析、跟監蒐證，查出涉案犯嫌2名，全力進行查緝。

▲警方查獲兇嫌翁姓男子（上）、徐姓男子（下）2人，起獲作案用改造手槍2把及子彈。

犯嫌19歲翁姓男子及30歲徐姓男子，知悉四分局已掌握相關人等身分及動向，在身心承受巨大壓力之下，於2月27日在警方策動下，連同關係人2名，合計4名前來分局說明案情，並交出作案用仿貝瑞塔改造手槍1枝、仿土耳其914手槍1枝、彈匣2個、改造子彈2顆。

經查本案嫌犯有翁嫌（有詐欺刑案資料、現詐欺通緝中）、徐嫌（有毒品、傷害等刑案資料）2人，由翁嫌駕駛紅色BMW自小客車，坐在副駕駛座的則是徐嫌；另了解此次衝突原因，係因日前雙方發生細故有口角糾紛，後雙方約定碰面談判，在安北路上因犯嫌見對方駕車要來衝撞，一時衝動持槍射擊，隨即逃逸；因怕警方會循線追查，所以將涉案車子藏在東區某停車場，2人便藏匿起來，當天即聽聞警方已鎖定其身分，2人因心理壓力太大，決議向警方說明案情面對司法制裁；另槍枝來源，因2名犯嫌說詞避重就輕，四分局將持續溯源追查釐清。全案偵訊後依殺人未遂、槍砲、毀損等罪嫌送辦。

四分局分局長蔡進閱表示，此次發生槍擊事件致人受傷，且2嫌擁槍自重，視法律於無物，恣意藉端開槍，已造成社會嚴重危害，對於專案小組此次能查獲犯嫌並起出槍枝，給予高度肯定，將會立即頒發相關獎勵以慰勉其辛勞，並鼓勵員警持續勇於任事；另本分局也將持續執行威力掃蕩及擴大臨檢等各項勤務作為，確保安平地區治安狀況良好。

惟外傳這起槍擊案是兩派勢力糾紛，中西區與安南區兩派勢力發生口角衝突，各自嗆出自己大哥的名號，兩派份子先各自在臉書互嗆，在第三勢力介入刪文，但私底下雙方小弟卻進行大哥名號保衛戰，幾天前兩派約好談判未果，未料案發前安南區的被害人周男等人到舞廳喝酒時，被中西區的人發現，周男發現情況不對掉頭走人，中西區這一方調派人車追擊開槍。這部分警方將進一步調查釐清。