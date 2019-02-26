超車按喇叭遭飛車追殺連轟9槍　3人腿肩中彈命大逃死劫

▲台南市安平區發生疑為行車糾紛引起的槍擊傷人案，被害人轎車車身約計有9處彈孔，警方已掌特對象追查偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區2月26日清晨發生槍擊案，3人自行到成大醫院就醫，其中19歲周姓男子右腿、左肩中槍住院，其他2人輕傷，警方調查，這起槍擊可能是超車按喇只行車糾紛引起，兩車一度在街道高速追逐，約在安北路850巷，橘色轎車車內男子持槍朝黑色轎車開槍至少9槍，警方已掌特定對象追查偵辦中。

台南市警四分局26日清晨接獲成大醫院報案稱有3名疑似槍傷病患，警方經派員前往查處了解，19歲周姓被害人表示，26日凌晨1時許，他駕駛車輛載2名19歲的友人前往安平地區，要去觀夕平台遊玩，疑因在安北路與他車發生行車糾紛，突遭該車內之人持疑似槍枝射擊多發，被害人立即駕車加速脫離，並自行前往就醫。

經醫院檢視傷勢並無大礙，3人中僅駕駛人右大腿及左肩有槍傷需住院觀察，其餘2人皆輕微擦傷，已出院並至四分局協助了解相關案情。警方說，遭槍擊的黑色轎車，車身兩側及車窗共有9個彈孔，研判至少被開9槍，警方並在安北路等地共找到5顆彈殼，送鑑定是否為制式子彈。初步調查歹徒從安北路850巷開始追擊被害人車輛到安北路段夕遊出張所前，約300公尺，目前警方已掌握特定對象，全力追緝到案釐清案情中。