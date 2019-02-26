台南學甲攝影家莊錦富　蜀葵花園區辦創意攝影展

▲台南市學甲區名攝影家莊錦富，受邀配合學甲蜀葵花產業文化節，在光華里蜀葵花園區辦理「莊錦富創意攝影展」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市學甲區名攝影家莊錦富，受邀配合學甲蜀葵花產業文化節，在光華里蜀葵花園區辦理「莊錦富創意攝影展」，展出27幅攝影佳構，這些相片都是莊錦富用相機記錄，包括蜀葵花園區、華宗景觀橋、中洲國小長廊以及慈濟宮廟會等等學甲不同風貌，藉由攝影展讓觀眾用不同角度觀賞蜀葵花之美。

學甲區長邱志榮指出，學甲區蜀葵花園區栽種蜀葵花之農地，由保生實業公司董事長陳連益等提供，由於攝影家莊錦富，每年蜀葵花產業文化節，即以不同角度拍攝蜀葵花之美，令人驚艷，深受民眾的喜愛。

陳連益董事長為讓觀眾用不同的角度來觀賞蜀葵花，以及認識學甲鄉土民情，配合蜀葵花產業文化節，邀請莊錦富提供拍攝蜀葵花相關作品在蜀葵花園區舉辦「莊錦富創意攝影展」。

邱志榮區長表示，莊錦富將在光華里蜀葵花園區古井水池旁圍籬舉辦「莊錦富創意攝影展」，展出作品包括蜀葵花園區、台灣鯛燈籠、黃金麥田、綠色隧道、光華社區瓦厝、蔥頭採收與播種等等莊錦富27幅，都是一時之選，頗有看頭，將於28日起配合蜀葵花期展出，歡迎全國各地民眾到學甲光華里蜀葵花園區觀賞蜀葵花順道觀賞「莊錦富創意攝影展」。莊錦富也希望透過攝影展展現學甲之美。