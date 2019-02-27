出訪也開砲　柯文哲：民進黨不是被新潮流搞垮的嗎？

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲結束以色列行，27日晚間將返抵國門。儘管出了國，但柯文哲談到新潮流仍舊義憤填膺，痛批新潮流是派系利益大於國家利益，還說民進黨是被新潮流搞垮的，「民進黨這2年…國民黨花70年才把江山搞丟，民進黨只花2年，實在是」；他表示，作為一個台灣人，2016年當時好高興，「天啊，2年後變這樣。」

被問到為什麼這麼討厭新潮流，柯文哲說，新潮流是這樣，國家利益應大於政黨利益、政黨利益應大於個人利益，「新潮流最大問題是派系利益大於國家利益，很明顯麻，我想說你們不能國營事業每個都搶啊、人事…，去看就知道了，又不是不曉得。」

「也有人跟我講不要牽涉民進黨裡新系跟非新系的鬥爭。」柯文哲說，後子是爬到樹上才被看到屁股紅，「我只是看到，不是特別針對」；他直言，「民進黨不是被新潮流搞垮的嗎？民進黨這2年…國民黨花70年才把江山搞丟，民進黨只花2年，實在是」，作為一個台灣人，2016年當時好高興，天啊，2年後變這樣。

至於總統蔡英文是否有難處？柯文哲說，自己當過台大醫生，地下有護理師、專科護理師、住院醫師，「你不能說那是住院醫師搞出來的，你是主治醫師你要負責啊，上法庭還是你被告啊。」