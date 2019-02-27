影／蘇貞昌2月欽點中選會主委　李進勇：已請民進黨註銷黨籍

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雲林縣前縣長李進勇日前獲行政院提名，接任中選會主委一職；由於李進勇擁有民進黨黨籍，因此被國民黨立院黨團質疑，破壞中選會公正性，要求退回。針對此事，李進勇27日在臉書上發出聲明稱，為展現決心，避免各界猜疑，已請民進黨中央黨部自即日起註銷自己的黨籍，並強調此舉比法律高標準。





▲前雲林縣長李進勇。（圖／翻攝自李進勇臉書粉專）

行政院發言人Kolas Yotaka25日指出，李進勇曾任台灣花蓮、宜蘭、台中地方法院法官、立法委員、基隆市長、內政部政務次長、行政院公共工程委員會副主委、法務部政務次長、交通部政務次長及雲林縣長。李進勇擁有豐富的法律背景及地方首長經驗，熟悉選務工作，行政歷練非常完整，相信能帶領中選會做好執行選務，推動改革。

在2000年政黨輪替後，歷任中選會主委，依序為黃石城、張政雄、賴浩敏、張博雅、劉義周、陳英鈐，均無黨籍，一旦立法院同意任命，李進勇將成為自2000年政黨輪替、2009年法制化後，第一位擁有黨籍身分的中選會主委。

針對李進勇擁有黨籍，卻被提名擔任中選會主委一事，國民黨立委王育敏26日在立法院詢問，自中選會法制化後，就不再提名具黨籍身分之人選，為何現在違反過去慣例？行政院長蘇貞昌則回應，看了去年九合一大選排隊的經驗，深深感覺與其讓無黨籍無經驗的人擔任，不如找有經驗的，有黨籍也無所謂。蘇貞昌說，依照《中央選舉委員會組織法》規定，並未規定無黨籍人士才能擔任中選會主委。

而李進勇也在27日中午於臉書上發文表示，「二月上旬行政院蘇院長約見我，告訴我將提名我出任中央選舉委員會主任委員時，就很嚴正的告訴我，必須堅守中立，依據法律獨立行使職權。我接受提名，當然就表示會信守承諾。」

李進勇說，自己曾經在法院擔任審判工作，也在地方政府和中央部會做過正副首長，同仁對他超越黨派，依法行政的立場，從來沒有懷疑，也感謝蘇貞昌在立院答詢時，再一次表示對他的信任。

李進勇強調，「為展現決心，避免各界猜疑，我決定採取比法律更高的標準，已請民進黨中央黨部自即日起註銷我的黨籍，謝謝各界關心指教。」