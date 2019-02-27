「感謝這張護身符」萬華男棍棒打警後高調秀黨證　下場變這樣

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突發中心／綜合報導

台北市萬華區一起張姓男子1月涉嫌打警察，還在臉書社團「爆料公社」上嗆想殺警，並亮出「民進黨黨證」稱「感謝這張護身符！讓我當天交保回家睡覺！」誇張行徑引發討論。而當時民進黨也已經將張男移送執委會，以最嚴厲黨紀處分！另外，台北地檢署也依妨害公務等罪將張男起訴。

▲萬華男棍棒襲警！臉書爽曬黨證，自爆「本來想殺警察」。（圖／爆料公社）

萬華警方先前聲明表示，警員當天是因調查轄內火警，因此向鄰近住戶調閱監視器，但過程中不斷被張男質疑警員身分，於是照程序出示臂章編號供查證；但隨後張男便拿出棍棒攻擊警員、過程造成警員受傷，支援警網到場後，他已經躲回家中，於是上門將他逮捕，警訊後將他依傷害、妨害公務罪嫌移送法辦。

▲張姓莽男持械與警方對峙，後來遭警方逮捕、萬華警分局副分局長楊蕭錫說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

未料張男當晚交保獲釋，晚間7時返家後再上臉書爆料公社發文，他PO文並附上民進黨黨證表示，「我知道打人就是不對，我原本是想殺警察的，感謝這張護身符，讓我當天交保回家睡覺！」囂張行徑引起網友撻伐痛罵！但也有部分網友藉此操作政治議題，痛罵有黨證導致司法不公。

萬華警方也解釋，該案是張姓犯嫌自己誤解法律，才會誤認因為有特定政黨黨證才獲交保，外加交保後又在網路公共空間發佈殺警言論實在太囂張。台北地檢署則是依妨害公務等罪嫌起訴張男。

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