被提名任中選會主委惹議　卓榮泰：已註銷李進勇民進黨籍

▲民進黨主席卓榮泰率民進黨到台南召開中常會。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌提名前雲林縣長李進勇擔任中選會主委，但引發其民進黨籍身份的爭議。對此，李進勇27日也表示，已請民進黨註銷黨籍，民進黨主席卓榮泰下午受訪時則表示，已註銷他的黨籍，相信他會以超然態度執行工作。

由於前中選會主委陳英鈐為去年九合一選舉綁公民投票時，發生投票者排隊2、3小時，邊投票邊開票的選務亂象，最終請辭下台；近日，蘇貞昌敲定提名李進勇出任，將依中選會組織法規定，中選會主委由行政院長提名經立法院同意後任命。

不過，其實在2000年政黨輪替後，歷任中選會主委，依序為黃石城、張政雄、賴浩敏、張博雅、劉義周、陳英鈐，均無黨籍，一旦立法院同意任命，李進勇將成為自2000年政黨輪替、2009年法制化後，第一位擁有黨籍身分的中選會主委。

▼李進勇主動提請註銷黨籍，民進黨於27日辦理完畢。（圖／民進黨提供）



針對各界對李進勇黨籍的爭議，李進勇也在27日中午於臉書上發文表示，「二月上旬行政院蘇院長約見我，告訴我將提名我出任中央選舉委員會主任委員時，就很嚴正的告訴我，必須堅守中立，依據法律獨立行使職權。我接受提名，當然就表示會信守承諾。」

李進勇說，自己曾經在法院擔任審判工作，也在地方政府和中央部會做過正副首長，同仁對他超越黨派，依法行政的立場，從來沒有懷疑，也感謝蘇貞昌在立院答詢時，再一次表示對他的信任。

李進勇強調，「為展現決心，避免各界猜疑，我決定採取比法律更高的標準，已請民進黨中央黨部自即日起註銷我的黨籍，謝謝各界關心指教。」

對此，民進黨主席卓榮泰下午受訪時表示，民進黨中央組織部已做了必要處置，已經註銷李進勇的黨籍，相信他一定會以超然態度執行工作，期待他能夠順利。

▼前雲林縣長李進勇與總統蔡英文。（資料照／民進黨提供）

