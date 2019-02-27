被怪罪是「一例一休」主導者　郭國文坦言：造成選舉變數

▲民進黨行動中常會移師台南，替立委候選人郭國文拉抬聲勢。（圖／郭國文臉書，下同）



記者陶本和／台北報導

民進黨中常會27日移師台南麻豆代天府召開，替參與立委補選的郭國文拉抬聲勢。他在致詞時指出，他因為過去擔任勞動部次長，導致「一例一休」政策推動的爭議，責任怪罪到他身上，成為這次選戰的阻力，但他解釋，他只是政策的說明人，卻被說成主導者。

台南第二選區立委補選，被外界認為是「綠到出汁」，但面對國民黨立委候選人謝龍介、脫黨參選的無黨籍候選人陳筱諭，一位挾高優勢的空軍知名度，一位擁有厚實的地方基礎，讓郭國文陷入苦戰，即便民進黨對外稱戰況五五波，但地方人士坦言，其實陷入危機。

地方人士表示，謝龍介擁有相當高的知名度，已經是強勁的對手，陳筱諭在地方上因為家族的淵源，擁有厚實的支持度，加上她打出「特赦陳水扁」，強拉深綠選票，反而成為民進黨在這一選區的絆腳石；因此，郭國文在近期的選戰，強打「民進黨唯一支持」，希望在投票率一向低落的補選，能鞏固深綠基本盤。

郭國文表示，過去民進黨在麻豆的得票率都很高，但「韓流」讓很多選民眼前起濃霧。另外，在陳筱諭脫黨參選，影響到綠營的選情，他也表示，民進黨初選徵召過程都非常清楚，並未量身訂做、黑箱作業或民調不公，但有些支持者誤解，導致票源分散，希望黨內同志一起撥開濃霧。

此外，由於郭國文過去擔任勞動部次長，在「一例一休」政策推動爭議上，也怪罪到他身上，郭國文表示，他過去擔任勞動部次長，是一例一休政策的說明人，卻被說成是政策主導者，一例一休的民怨往他身上推，造成選舉許多變數。