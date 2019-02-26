竹光國中社區共讀站　環形閱讀空間彷彿「霍格華茲」圖書館

▲新竹市鐵道藝術村展出「時光機－新竹百年鐵道史」。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市竹光國中「社區共讀站-家的圖書館」26日上午正式啟用典禮，由竹光國中合唱團獻唱「花樹下」為典禮揭開序幕，改造後讓原本空蕩無規劃的圖書館，搖身一變成為如哈利波特魔法世界的霍格華茲圖書館，不僅利用光線、環形書櫃打造大氣圖書館，還配有數部iMac方便學生討論、隨時查詢資料，新竹市長林智堅親自到場揭牌，了解孩子的使用狀況，盼設置社區共讀站後，孩子可以喜歡來圖書館，進而愛上閱讀。



為營造書香城市，並開放圖書資源供社區使用，新竹市政府獲教育部補助建置社區共讀站，過去竹光國中的圖書館，書櫃樣式不一，動線不明，缺乏統一規劃，藏書量也少，有時更充當學生集會所；本次改造以「家」為主題，讓圖書館變身霍格華茲般的魔法空間，規劃樓中樓二層圖書館，第一層設置小型電影院、資訊之島，讓學生可以快速獲得資訊與影音資料，資訊之島更設有iMac可旋轉360度，方便孩子學習討論，並設有新書展示區，推薦優質新書，彷彿校園裡就有一座誠品書局。

第二層則設置一整個牆面的環型書櫃，增加藏書量更具設計感，更透過部分櫃體簍空，讓採光進入室內，並維持場館通風；中央區域為師生論壇學習場地，也可提供社區開辦講座，把資源分享給社區；角落為打造家的感覺，設有桌遊、吊椅小庭院，讓孩子進到圖書館，就像回家一樣。

林智堅表示，市府重視閱讀教育的推動，盼提供學生、市民優質閱讀環境，獲教育部大力支持，核定計畫總經費高達2095萬，自106年起在市內6所國中小建置社區共讀站，將在109年底前陸續完工，這次竹光共讀站投入280萬，打造「霍格華茲」般的圖書館，可供學生閱讀、辦展覽、開會議，成為校園最美麗的角落，非常值得。

新竹市政府教育處長李芳齡表示，林智堅市長相當重視教育，教育佔總預算中比例高，上任來已投入34億進行新校園運動，在閱讀教育上，也投入不少資源建設共讀站、閱讀角與特色閱讀課程，盼建構友善閱讀環境，讓孩子愛上圖書館，進而愛上閱讀，這次感謝各界共同推動，打造這個圖書館，之後學校會進一步規劃，未來會將共讀站開放給社區使用，讓市民跟書本做朋友。

李芳齡表示，新竹市在評選中獲107年度最具閱讀競爭力的城市，去年市民每人平均借閱冊數4.29冊，是非六都第一名，全國第二名，僅次於台北，為滿足市民閱讀需要，未來更預計投入8億元在文化局圖書館原址，打造全新的總圖書館，希望讓學生幸福學習、喜歡閱讀，厚植孩子的競爭力，也讓市民透過閱讀創造幸福，豐富生命的每個階段。

「新的圖書館好像星巴克，也好像霍格華茲喔！」竹光國中七年級學生沈芯瑀說，新的圖書館就在教室旁邊，每天都期待著能夠進去讀一整天的書，她開心地表示，「這裡有好多有意思的書和風景，是進來就不想離開的地方。」現場參與貴賓也紛紛讚嘆：「好令人羨慕的圖書館！」



竹光國中校長潘致惠表示，本次改造以「家就像圖書館」出發，因應孩子的個別差異，提供多功能的空間，討論區讓孩子有一方天地，可以盡情發表想法，累了可以躺著讀書，餓了可以在公共區域邊吃邊讀，就像家一樣可以或坐或臥，無論早晚、白天還是上都能安心又自在，讓孩子們在圖書館享受自由，在書中感受愛與溫暖，讓閱讀成為一輩子的習慣。