　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

新竹之光出國比賽　市府表揚國際三大數理競賽獲獎學生

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲。獲獎學生接受新竹市副市長沈慧虹表揚（圖／新竹市政府提供）

▲獲獎學生接受新竹市副市長沈慧虹表揚（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

從2018數學三大國際競賽世界數學團體錦標賽(WMTC)、亞太國際數學奧林匹亞競賽(APMO)、國際國中科學奧林匹亞競賽(IJSO)，脫穎而出的本市10位獲獎學生今（20）日齊聚新竹市政府，接受新竹市副市長沈慧虹的表揚。肯定他們克服國際三大賽事的強大壓力，在來自世界各地的數理高手環伺下，獲得2金2銀6銅的優異成績。市長林智堅肯定學生們的優異表現，用數理為台灣做了最好的國民外交，鼓勵他們繼續在數學領域努力不懈，在未來的人生舞台持續發光。

沈慧虹表示，教育工作一直是市府的執政重點，新竹市的教育預算佔市政總預算的40%。目前更已投入34億推動新校園運動，透過改善校園基礎建設，提供新竹市的學子一個安心學習的校園空間，在課程安排及學校願景等軟體安排上，各校也盡了很大心力，在新竹市成長的孩子是最幸福快樂的。

感激奧林匹克資優教育基金會提供新竹市的孩子在學校教育以外不同的學習管道，激發學生的興趣和潛能，感謝辛苦的家長陪伴孩子參與國際賽事，提供學生與國際交流的機會，培養國際視野。這次的賽事將會是學生最棒的經驗，成為未來不管是在課業上或是生命中成長茁壯的重要養份。

「感謝比賽，讓我成長自己，拓展視野，並用數學為台灣做了最好的外交。」光華國中學生林泳辰表示，這次競賽不負使命成功奪得一面金牌，也因為有神隊友們，合力奪得團體組世界第二，這是我學習數學以來極大的成就感。參加國際性的數理競賽，困難的不是數理的知能，而是自己對於各國學生未知性的心理壓力。幸好在培訓過程與團隊成員培養良好的默契與相互鼓勵的態度，透過數學，證明我們絕對可以！

奧林匹克資優教育基金會蔡坤龍董事長也很開心的分享賽事過程，感謝市府投注最多的資源於教育上，提供優質的教育環境，讓學生能在國際上發光發熱，未來也將持續推動數學教育的扎根工作，讓學生的特殊專才能有發揮的舞臺。

新竹市政府教育處副處長黃玉梅指出，WMTC International世界數學團體錦標賽，是第一項國際數學「團體」競賽，2018 WMTC競賽在歐洲保加利亞舉行，參賽國家數已達30餘國，本市共計獲得1金2銀5銅的佳績，包含個人賽金牌光華國中學生林泳辰、銀牌建功高中崔浩堂、銅牌則為光華國中王郁豪、實驗中學國中部楊勗、實驗中學雙語部金東鎬、荷蘭國際學校陳柏宇、朱柏凱與BAHNG HAHJOON；團體賽銀牌則由林泳辰、王郁豪、楊勗與金東鎬獲得第二名佳績。

同時，實驗中學高中部學生陳謙毅與袁昕德則分別獲得國際國中科學奧林匹亞競賽金牌與亞太國際數學奧林匹亞競賽銅牌。2018數學三大國際競賽世界數學團體錦標賽(WMTC)、亞太國際數學奧林匹亞競賽(APMO)、國際國中科學奧林匹亞競賽(IJSO)，本市共計獲得2金2銀6銅的優異成績。

ET快訊
穩鵬號3台籍幹部鎖船艙自保　海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人
LIVE／愛河燈會重現「藍寶石歌廳」　白冰冰力扛主秀
女友房驚見「多腳肉蟲」！他一看嚇傻　網嘆：女生必懂這苦
重機騎士自摔躺地　友人幫擋車120秒後死神仍上門

關鍵字：新竹市教育處

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／500隻羊咩咩見證幸福　年輕酪農與女友攜手走進禮堂

影／父搭機回台見愛女最後一面　謝政鵬心碎發文哀悼：說好要等我...

【穩鵬號喋血】菲籍漁工瘋狂殺人　20名漁工被迫跳海求生

同居男友幾乎「每天都要愛愛」　她受不了求分居慘遭性侵砸車

借錢哥身懷7萬誆「要去台北缺車資」　向好心女討180元還找20

背進包廂自趴一直親！酒客醉慘還被告性侵　監視器打臉酒店女

獨／韓國瑜口中3月來訪影歌視三棲巨星　謎底揭曉是「楊丞琳」

成功鎮元宵遶境28宮廟參加　動員百名警民力維安約制

9天年假湧入人潮　花蓮市6000頓垃圾未運出

黃牌重機追撞騎士自摔　乘客擋車呼救卻攔不住死神

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

地方阿姨堅信「愛車失竊」急報案 警隔壁巷找到無奈：停錯邊啦...

歐陽娜娜泛淚對戲黃渤　豁出去哭了「跪地繞口令」

滴妹突然「宣布改名」阿滴准了！　網嗨翻：新名字很可以

包貝爾帶妻重回14年前租屋處　包文婧一進屋回憶湧現「瞬間爆哭」

-15度冷凍90分鐘仍活蹦亂跳　實測蟑螂生命力 網笑：牠會感冒

陸籍女大生偷帶火腿腸重罰20萬　崩潰痛哭找爸媽！移民署准入境

台北第一家泰國流水蝦吃到飽　3條玻璃水道任你夾 + 超大生蠔

幼幼版「炸寒單」老師帶頭丟炮　國小弟激動狂丟！網：感覺有仇

咬下去才發現是巧克力！　「翻糖鞋子」絕對猜不出來～

成功鎮元宵遶境28宮廟參加　動員百名警民力維安約制

9天年假湧入人潮　花蓮市6000頓垃圾未運出

黃牌重機追撞騎士自摔　乘客擋車呼救卻攔不住死神

花蓮縱谷觀光發展　徐榛蔚盼中央地方資源整合把餅做大

阮劇團「草草戲劇節」活動嘉義登場　「跑」為主題　

中興文創園區尋寶集點　抽涼暖空氣機等獎品

阿凡達電影生命樹　台灣燈會南島原燈區令人驚艷

新竹之光出國比賽　市府表揚國際三大數理競賽獲獎學生

防範非洲豬瘟　台東縣政府：沒有假期積極防治

綠捷機廠用地移設滲眉埤　陳文德：以利綠捷工程順利進行

米蘭時裝周／班尼頓讓米奇＆史努比PK可愛度　啾咪臉或熊抱手秒融化

情侶間磨合期難過　加一字讓感情升溫up up

醫療新趨勢　中國附醫率先啟動「AI醫院」

成功鎮元宵遶境28宮廟參加　動員百名警民力維安約制

12歲秋田犬遇野火「跳出卡車」走失　流浪101天後奇蹟重逢

暖冬促冷氣早販2019提前開打　「空氣清淨」變重點功能

女力崛起！20年來第一位　31歲王聘婷接任大溪消防分隊長

9天年假湧入人潮　花蓮市6000頓垃圾未運出

黃牌重機追撞騎士自摔　乘客擋車呼救卻攔不住死神

買枕頭、咖啡杯通通申報　國立二林工商校長遭搜索調查

地方熱門新聞

花蓮婦中1200萬　嚇傻「我好..

等3年！彰化風鈴木粉紅爆發變打..

嘉義縣犬貓免費絕育活動開跑

高雄「最正包子妹」長髮熱褲爆紅

芒果花期病蟲害危機四伏

南投主打日月潭拚每年80萬陸客

全運會在即　桃園排球市長盃報名..

2019台灣燈會　5交通懶人包..

30秒支解！鹿耳門百人飛撲春牛..

攔騎單車長者　不是取締是為安全

最高64米！驚見八通關古道「巨..

AIT美台關係特展　嘉義檜意森..

鹽水蜂炮　感受蜂炮震撼

新竹公園櫻花開　樹下野餐超浪漫

更多熱門

相關新聞

南隘國小廚房風雨操場共讀站啟用

為了讓孩子有更舒適的學習環境，19日新竹市長林智堅至南隘國小參加風雨操場、社區共讀站及附設幼兒園廚房落成啟用典禮，該工程投入967萬，不僅可以吸引孩子培養閱讀、運動習慣，未來不管晴雨孩子們皆可自在運動，學校有了廚房，也可以讓孩子們吃得更好；今日適逢農曆元宵節，林智堅除了視察共讀站與風雨球場，也在新落成的廚房裡與孩子搖湯圓，歡度元宵佳節。

世界城市杯三算競賽　竹市13金4銀

青草湖國小玉山圖書館啟用

新竹三民國中打造生態綠屋頂

內湖國小反霸凌活力熱舞

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

24歲女考手排：林北女漢子　拿到駕照嚇到

轎車硬插大門！全公司等2hr不能下班

快訊／沙鹿女師失蹤5天　苗栗尋獲

「我不想再吵了」女子跳樓慘死　男友目睹過程淚崩

小辣椒從漫威退休！掰了11年鋼鐵人CP

用完餐「杯碗盤陣法」暖哭老闆娘

婆媳爆翻臉！哈林帶愛妻「閃搬信義區億級豪宅」

文大女遭公車撞斃　疑為謝政鵬愛侶

老公過世！婆婆逼她嫁小叔：二兒接棒

茵芙爆心機女！消音前對話流出「是郭雪芙」

女友房驚見多腳肉蟲！女網秒懂：內雙的痛

謝政鵬IG發文悼女友：這玩笑會不會太大

平溪看天燈廁所20元　遊客嗆：丟臉

許維恩「緊靠他」貼臉輕吻！情侶閃照曝光

五熊原來很有料！

更多

最夯影音

更多

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

地方阿姨堅信「愛車失竊」急報案 警隔壁巷找到無奈：停錯邊啦...

歐陽娜娜泛淚對戲黃渤　豁出去哭了「跪地繞口令」

滴妹突然「宣布改名」阿滴准了！　網嗨翻：新名字很可以

包貝爾帶妻重回14年前租屋處　包文婧一進屋回憶湧現「瞬間爆哭」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面