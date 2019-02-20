新竹之光出國比賽　市府表揚國際三大數理競賽獲獎學生

▲獲獎學生接受新竹市副市長沈慧虹表揚（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

從2018數學三大國際競賽世界數學團體錦標賽(WMTC)、亞太國際數學奧林匹亞競賽(APMO)、國際國中科學奧林匹亞競賽(IJSO)，脫穎而出的本市10位獲獎學生今（20）日齊聚新竹市政府，接受新竹市副市長沈慧虹的表揚。肯定他們克服國際三大賽事的強大壓力，在來自世界各地的數理高手環伺下，獲得2金2銀6銅的優異成績。市長林智堅肯定學生們的優異表現，用數理為台灣做了最好的國民外交，鼓勵他們繼續在數學領域努力不懈，在未來的人生舞台持續發光。

沈慧虹表示，教育工作一直是市府的執政重點，新竹市的教育預算佔市政總預算的40%。目前更已投入34億推動新校園運動，透過改善校園基礎建設，提供新竹市的學子一個安心學習的校園空間，在課程安排及學校願景等軟體安排上，各校也盡了很大心力，在新竹市成長的孩子是最幸福快樂的。

感激奧林匹克資優教育基金會提供新竹市的孩子在學校教育以外不同的學習管道，激發學生的興趣和潛能，感謝辛苦的家長陪伴孩子參與國際賽事，提供學生與國際交流的機會，培養國際視野。這次的賽事將會是學生最棒的經驗，成為未來不管是在課業上或是生命中成長茁壯的重要養份。

「感謝比賽，讓我成長自己，拓展視野，並用數學為台灣做了最好的外交。」光華國中學生林泳辰表示，這次競賽不負使命成功奪得一面金牌，也因為有神隊友們，合力奪得團體組世界第二，這是我學習數學以來極大的成就感。參加國際性的數理競賽，困難的不是數理的知能，而是自己對於各國學生未知性的心理壓力。幸好在培訓過程與團隊成員培養良好的默契與相互鼓勵的態度，透過數學，證明我們絕對可以！

奧林匹克資優教育基金會蔡坤龍董事長也很開心的分享賽事過程，感謝市府投注最多的資源於教育上，提供優質的教育環境，讓學生能在國際上發光發熱，未來也將持續推動數學教育的扎根工作，讓學生的特殊專才能有發揮的舞臺。

新竹市政府教育處副處長黃玉梅指出，WMTC International世界數學團體錦標賽，是第一項國際數學「團體」競賽，2018 WMTC競賽在歐洲保加利亞舉行，參賽國家數已達30餘國，本市共計獲得1金2銀5銅的佳績，包含個人賽金牌光華國中學生林泳辰、銀牌建功高中崔浩堂、銅牌則為光華國中王郁豪、實驗中學國中部楊勗、實驗中學雙語部金東鎬、荷蘭國際學校陳柏宇、朱柏凱與BAHNG HAHJOON；團體賽銀牌則由林泳辰、王郁豪、楊勗與金東鎬獲得第二名佳績。

同時，實驗中學高中部學生陳謙毅與袁昕德則分別獲得國際國中科學奧林匹亞競賽金牌與亞太國際數學奧林匹亞競賽銅牌。2018數學三大國際競賽世界數學團體錦標賽(WMTC)、亞太國際數學奧林匹亞競賽(APMO)、國際國中科學奧林匹亞競賽(IJSO)，本市共計獲得2金2銀6銅的優異成績。