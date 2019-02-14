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最好的情人節禮物　青草湖國小玉山圖書館啟用

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▲新竹市第5座玉山圖書館在青草湖國小正式啟用。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市第5座玉山圖書館在青草湖國小正式啟用。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市第5座，也是全國第138所玉山圖書館在青草湖國小正式啟用，在玉山銀行公益回饋下將原本陽春的圖書室改裝成嶄新明亮的空間，14日在玉山合唱團與青草湖國小學生的悠揚樂聲中，由新竹市長林智堅及玉山銀行董事長曾國烈共同見證下正式啟用；林智堅感謝玉山銀行致力於推動企業社會責任的工作，取之社會回饋社會，形容閱讀是一輩子最好的情人，未來新竹市將爭取興建總圖書館，讓全體市民都可享受優質的圖書環境。

青草湖國小圖書室原本只是一般陽春的圖書空間，在玉山銀行黃金種子計畫的贊助與設計師巧手下，蛻變成一間嶄新明亮、牆面上充滿在地景點與特色的彩繪塗鴉、獨立的視聽空間與符合人體工學的桌椅，讓孩子可以盡情徜徉在書香園地中。

林智堅表示，他最重視的教育工作就是閱讀與運動習慣的養成，他分享最近讀給孩子的繪本「世界最窮的總統爺爺來演講」，強調透過閱讀與孩子溝通與交流是最佳的橋梁，「閱讀可以改變孩子的一生，知識就是力量」，林智堅市長提到，過去市府投入近5000萬修繕全市國中小的圖書環境，希望給與孩子更優質與充足的閱讀環境與資源。

林智堅特別感謝玉山銀行幫助新竹市五所國中小打造出色的圖書館，稱讚玉山銀行將企業社會責任(CSR)充分展現，取之社會亦回饋社會，今天這座玉山圖書館的落成是最棒的情人節禮物；他特別分享，將向中央爭取為新竹市興建一座總圖書館，希望提供一個好的空間讓親子渡過一個美好的閱讀時光。

在玉山合唱團特別為今日情人節獻唱「月亮代表我的心」與青草湖國小學生活潑可愛的樂聲中，充滿活潑童話風的玉山圖書館正式啟用，玉山銀行董事長曾國烈表示，這座圖書館充滿在地情感的連結，在設計過程中不斷提醒要融入在地鄉土的元素。

他們希望透過連結在地的設計與打造優質的閱讀環境，讓孩子們記得未來不管成就有多高，這塊土地才是孕育他最重要的地方，曾國烈董事長特別感謝林智堅市長與市政府對教育的用心，與玉山志工的愛心結合，才能讓閱讀工程持續發芽。

青草湖國小校長許慶恭說，非常感謝玉山黃金種子計畫，關心青草湖國小的閱讀教育，花了許多經費，重新改造青小的閱讀環境與空間，能夠吸引小朋友主動愛上玉山圖書館。學校也將規劃假日的部分時段，開放給學生、家長及社區居民閱讀，希望透過閱讀遨遊書海，打開繽紛的幸福世界。讓閱讀變成一種樂趣，讓思考成為一種習慣，共創美好的書香社會。

新竹市政府教育處長李芳齡表示，玉山圖書館帶給孩子的不只是優質的閱讀空間，更能讓孩子主動走入書的世界，豐富孩子心靈，陪伴孩子成長。學童們都開心說：「圖書館變得漂亮又有趣 ，大家下課都喜歡來閱讀！」

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關鍵字：青草湖國小, 玉山圖書館, 新竹市教育處

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