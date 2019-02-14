世界城市杯三算競賽　竹市選手奪13金4銀

▲新竹市長林智堅與2018世界城市杯三算競賽脫穎而出的17位新竹市選手合影。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

2018世界城市杯三算（珠算、心算、數學）競賽脫穎而出的17位新竹市選手，今（14）日齊聚新竹市政府，與新竹市長林智堅分享珠心算練習的心路歷程，林智堅感謝選手與教練們平日辛苦的練習，才能從9個國家，26個城市，401位選手之中，奪下13金、4銀的好成績，為新竹市爭光，也恭喜各位努力終於得到成果。

林智堅表示，聽到各位選手的分享非常感動，很開心看到新竹的孩子拿下這麼好的成績，感謝相關教育工作者的投入，相信珠心算對孩子的邏輯有很大的幫助；他也勉勵選手們，任何工作都有辛苦的一面，再怎麼辛苦都要把它做下去，每一次的挫折換取的經驗累積都是未來發展的養分，這次參與國際賽事所得到的經驗、膽識與友誼，都是人生經驗上無形的資產，恭喜大家努力得到成果。

林智堅表示，教育工作一直是市府的執政重點，目前已投入34億推動新校園運動，透過改善校園基礎建設，提供新竹市的學子一個安心學習的校園空間，在師資培育等軟體安排上，各校也盡了很大心力，現在新竹市是全國最幸福的兒童城市，在新竹市成長的孩子是最幸福快樂的。

今年獲得金牌的選手，最小是謝沛錞同學，只有國小二年級；很多同學在練習的過程付出相當多的心力，例如東園國小四年級的吳承澔同學，原本勝券在握，但後來知道賽事高手如雲，每天狂練8小時，最後獲得金牌的榮譽，他表示雖然參與比賽前練習很辛苦，但比賽的過程中認識很多各國的朋友，也看到其他國家不同的算法與算盤，是一次最棒的經驗。

曙光國中的鄭榆蓁表示，這是他學習珠心算的第十年，集訓期間不但要一直練習珠心算，學校的課業也不能輕忽，每天回家甫放下書包，就得拿著便當再趕往補習班，雖然曾有放棄的念頭，但跟大家一起努力還是決定堅持下去，雖然名次不甚滿意，今年會更加努力，拿到很好的成績。

「雖然很辛苦很累，但一切都很值得。」科學實中的葉芳瑜同學，這是她開始珠心算的第十一年，雖然國中三年為了課業已中斷珠算練習，但很高興高中又回到這個領域，再度感受到挑戰自我極限的快樂，與各國選手切磋、與大家一起練習，都是心中不可取代的回憶，感謝教練、夥伴一路走來的陪伴。

中華珠算學術研究學會李錫津理事長表示，感謝各位父母、孩子看見學習珠心算的價值，也感謝新竹市政府的支持，盼各位在珠心算上給予更多養分；前議員鄭宏輝表示，謝謝林智堅市長親自鼓勵這些孩子，作為珠心算選手的家長，他了解那份辛苦，但孩子可以學習更多，未來就能發揮得越好。

新竹市政府教育處副處長黃玉梅指出，去年世界城市杯三賽在新竹市舉辦，果然發揮主場優勢，留下26面金牌，今年移地到香港參賽，表現依舊亮眼，期待我們的學生能夠在不同的領域都保持積極進取的學習心態，不斷的鍛鍊自己，挑戰與成長。

教育處表示，為弘揚世界文化遺產珠心算，促進各國青少年兒童的友誼，培養學生國際的視野，擴展世界城市文化的交流，2018世界城市杯三算(珠算、心算、數學)全能競賽大會暨國際珠算教師研討會於2018年7月21日至7月24日在香港舉行；參賽包括美國、澳洲、外蒙古、印度、韓國、馬來西亞、越南、日本等國家。