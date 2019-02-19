南隘國小獲新生命　廚房、風雨操場及共讀站啟用

▲南隘國小是新竹市最南端的學校，也是一所小而美的學校。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

為了讓孩子有更舒適的學習環境，19日新竹市長林智堅至南隘國小參加風雨操場、社區共讀站及附設幼兒園廚房落成啟用典禮，該工程投入967萬，不僅可以吸引孩子培養閱讀、運動習慣，未來不管晴雨孩子們皆可自在運動，學校有了廚房，也可以讓孩子們吃得更好；今日適逢農曆元宵節，林智堅除了視察共讀站與風雨球場，也在新落成的廚房裡與孩子搖湯圓，歡度元宵佳節。

林智堅上任後，已在香山已經投入逾39億建設經費，其中在南隘國小總共投入2,452萬元，進行包括跑道整修、建物耐震補強、環境改造等工程，在環境設計上，結合南隘國小學童、聯合大學及朝陽大學建築系師生、社區居民、社規師與建築師的巧思，利用隨手可得的稻草和竹子裝置校舍，將香山區的在地特產，竹子、稻米、玻璃、茶花、荔枝、牛等意象融入在其中。

「只能用相當驚艷來形容我所見的南隘國小。」林智堅表示，南隘國小是新竹市最南端的學校，也是一所小而美的學校，在地居民對這裡有很多情感，不僅有社區規畫師，還有大學生以及社區居民共同改造學校，加入竹編布置、樹屋、改善硬體等等，過去市府在南隘國小投入的資源，不只被充分利用，更有加乘的效果，讓這所過去被稱做「遺忘的小學」有新的生命，未來會是很有特色的小學。

「我在意孩子閱讀與運動習慣的養成。」林智堅表示，過去市府投入很多經費到各個校園，希望吸引孩子深化閱讀習慣，這次加入幼兒園餐廳、社區共讀站、風雨操場三個工程，要讓南隘的孩子吃得更好，也要讓孩子有更好的運動與閱讀環境，投入近千萬的改善工程物超所值。

南隘國小校長賴黃宗表示，感謝市府支持，這次工程進行風雨操場、社區共讀站、幼兒園廚房與風雨走廊，共投入967萬經費；過去南隘國小一直沒有室內運動空間，體育課碰上下雨天非常不方便，這次利用了閒置的頂樓空間加裝屋頂，讓孩子不論晴雨皆可運動；並把圖書館移到離教室區更近的一樓，方便孩子使用，也開放給社區使用，解決附近居民的閱讀需求。

新竹市政府教育處長李芳齡表示，市府團隊相當重視教育工作，教育是預算中最高的項目，過去已投入超過34億元，推動新校園運動，並投入1.35億改善學校體育設施，也優先改善資源相對匱乏與偏遠學校，投入超過6,000萬，改善香山地區8所學校的體育設施，設立全台第一個獨立設校的華德福實驗學校，透過教育來翻轉香山。

李芳齡表示，本次南隘國小的校園改善工程，讓建築、人、社區與教育作出深刻的連結，打造富含竹與稻特色的隘米遊樂園，也是市府持續推行新校園運動精神的展現，歡迎市民朋友到香山遊玩時，別忘了到南隘國小走一走，體驗南隘的好山好水及美麗的自然風光，同時找找看香山的特色被巧妙的隱藏在校園何處。