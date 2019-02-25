228連假台灣燈會估塞4百萬人！「這3天」人潮爆炸　台鐵新加班車出爐

▲228連假預計為台灣燈會帶來400萬人潮。（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華／台北報導

2019台灣燈會在屏東，自14日試營運以來，已吸引近500萬人朝聖，不過「燈紅是非多」，不少遊客抱怨接駁車等上數小時、疏運速度又不夠快，隨著228連假將至，預計4天假期可帶來400萬人潮，疏運措施更顯得重要。對此台鐵局透露，將再加開1班自強號及2班區間車，共20班加班車，讓前來遊客可以順利返回溫暖被窩。

台鐵局說，在228連假4天假期中，預計以28日當天、3月1日和3月2日人潮最多，每天必須疏運至少1萬7千人，原先為了這次燈會已經加開17班次，這次連假再加開班1班區間車、2班自強號，皆是到新左營站。

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▲台鐵局表示，為因應228連假目前確定加開20班車。（圖／台鐵局提供）

台鐵局補充，228連假再加開00:15自強號及00:40區間車分別開往新左營站，並利用原23:40由潮州開往新左營站加開自強號列車車廂編組，延長改由林邊站開車，林邊站23:10開車，潮州站23:30到達23:40開車，以疏解部份潮州站旅客前往林邊站搭車。

至於外界擔心台鐵人力是否足夠，台鐵局表示，為了這次燈會出動83名內勤人員支援，人是夠的請民眾不用擔心，同時提醒遊客搭台鐵去賞燈會時，先將去回票買好，可以省去不必要的排隊時間。

對於台鐵局這次的大力幫忙，讓民眾從園區搭乘接駁車到火車站後有更多班次可以回家，屏東縣政府傳播暨國際事務處處長黃建嘉深表感謝，就遊客關心的接駁車問題，黃也承諾228連假一定會增加接駁車數量，車子的分流上、園區內動線等也會做更好的管控。