228連假　宜縣府鼓勵搭乘大眾運輸工具

▲宜蘭縣政府為提升228連假交通服務品質，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

228連假從2月28日開始共計4天，依據往年經驗，將有大量車潮湧上國道，國道5號單日雙向交通量預估達6.6萬輛次，部分路段恐有壅塞情形。為此，宜縣府提供民眾疏導資訊，並與交通部合作規劃多項大眾運輸限時優惠措施，建議用路人即早規劃旅遊行程，避開尖峰時段或行駛替代道路，最好多搭乘臺鐵、國道客運前往旅遊。

宜縣府表示，統計歷年連續假日車流情況，預估228連假國道5號南下車潮較多時段，將會在連假前1、2日的日間及第3日的上午；北下車潮較多時段，則會從連假第3日的中午、夜間及最後一天的日間。該府與交通部各相關單位就民眾對連假返鄉、觀光遊憩的需求，已完成各項疏運準備工作。

在國道疏運方面，228連假於3月3日當日0至10時採國道全線暫停收費措施，該府呼籲北返民眾多利用連假最後1日上午離峰時段行駛，轉移連假第3日及最後1日下午之北返壅塞車潮，另外縣府貼心叮嚀北返前往國5的用路人，也可以多加利用位在宜4與縣道191路口處的宜4匝道，避開礁溪市區壅塞路段。

在大眾運輸方面，自連假前一日27日的0時起至3月3日止，計有15家業者88條國道客運路線配合提供優惠，平均優惠額度約為原價之85折（各路線實施優惠之售票區間及優惠票價以客運業者公告為準），歡迎多加搭乘。此外，連假持續試辦「新店－蘇澳」及「圓山－蘇澳」直達班車及「市府轉運站－傳藝中心」及「板橋轉運站－羅東（不經臺北市）」2條國道客運臨時路線，並提供羅東－冬山或冬山－蘇澳市區接駁優惠。

在轉乘優惠部分，為鼓勵民眾多加利用市區公車，該府擴大實施使用「電子票證」搭乘公共運輸享有「半價優惠」的便民措施之外，搭乘國道客運、臺鐵及高鐵後轉乘在地客運或市區客運，民眾使用電子票證更可享有轉乘一段票（或基本里程）免費之優惠。