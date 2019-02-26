提升台灣燈會228連假接駁　屏縣府緊急調遊覽車加入

▲台灣燈會每天吸引大批人潮。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

台灣燈會因應228連假可能到來的龐大人潮與車潮，屏東縣政府今26日公布最新交通措施，除了從全台緊急調度遊覽車加入接駁，為提升整體接駁效率，原高捷國際機場站接駁路線228連假四天停止接駁服務，將接駁能量集中於縣內短途運輸避免人潮久候，並協調台鐵增開8列次火車，及公路客運增開32班次自新左營直達大鵬灣的燈會快線，歡迎遊客多多利用。

▲▼屏東縣政府燈會辦公室主任黃建嘉今天表示，台灣燈會因應228連假可能到來的龐大人潮與車潮，交通最新措施及燈會人潮

台灣燈會爆紅，連日來的交通接駁也達到最高峰，儘管700輛接駁車全部動員，仍面臨極大的疏運壓力。

▲台灣燈會吸引爆滿人潮。

屏東縣政府燈會辦公室主任黃建嘉表示，停駛高捷國際機場站接駁路線，最主要考量高雄捷運國際機場往來大鵬灣燈區接駁車單程行駛時間約需75分鐘，運能有限，而且連假期間出國旅遊人數眾多，高捷高雄國際機場站等候空間有限，也影響接駁服務品質。

縣府經審慎評估後，決議228四天連假高雄捷運國際機場站接駁路線停止行駛，將運能集中於縣內台鐵場站、停車場等，提升接駁散場人潮效率。縣府並緊急從全台調度遊覽車，預計將至少增加至800部，並加派300名人力至各接駁站維持秩序。

高捷高雄國際機場站接駁路線停駛後，小港機場旅客憑2月19日至3月3日間國際線登機證，可免費搭乘客運9117燈會區間專車至大鵬灣，一般民眾若無登機證，則可享優惠票價80元，上車地點於高捷高雄國際機場站6號出口，下車地點於大鵬灣燈區南轉運站；高鐵新左營站可搭乘燈會快線，及購買高鐵+客運分段式套票，直達大鵬灣。

屆時接駁車運量也將轉移至潮州火車站，縣府將潮州火車站接駁車數量從80餘輛增加到120輛以上，同時協調台鐵在原本加開的17列次外再增開8列次火車，服務散場人潮。

交通旅遊處長黃國維表示，228四天連假縣府已協調台鐵潮州站末班車最晚凌晨零時6分往台南、零時20分往新左營，林邊站最晚23時40分往新左營，「台鐵一定會等到所有旅客都上車疏運完畢」。

黃建嘉建議遊客也可以相揪包遊覽車南下，遊覽車可以行駛大鵬灣環灣道路直達園區，賞燈結束後再原車輕鬆離開，也是避免等候接駁的方式。

「留車不留人」，黃建嘉強調，這是潘孟安縣長最高指示原則，台灣燈會一定會把所有遊客都接駁完畢，工作人員才會離園，請遊客多多利用大眾運輸工具，開心來賞燈。