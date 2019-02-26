「張淑晶條款」6月上路！電費最高每度收6.41元遭譏　消保處大喊冤

記者曹悅華／台北報導

行政院消保處25宣布有著張淑晶條款之稱的「住宅轉租新制」將於6月1日上路，在押金、水電費上限和修繕義務上都有明確規定，不過消息一出，不少民眾質疑電費計算基礎「不得超過台電夏季用電量最高級距之每度金額」反而獨厚房東，使每度電費可以收到6.41元，對此消保處今（26）日大聲喊冤，強調絕對有利於房客。

惡房東張淑晶將手上的租屋便宜租出，再以家中物件破損、收取高額電費等理由將房客告上法院，2018年時也被踢爆至少詐騙78人，還被新北地院依誣告、詐欺等罪判8年2月，進而催生有著「張淑晶條款」之稱的「住宅轉租定型化契約應記載及不得記載事項」，保護租屋族的權益。

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▲「住宅轉租新制」將於6月1日上路。（圖／CFP）

其中，新條約內「電費」部分規定，租屋的甲乙兩方須約定水、電、瓦斯由誰負擔，當電費是承租人繳費時，其計算基礎不可超過「台電夏季用電量最高級距之每度金額」，用意為避免包租業藉由收取高額電費，謀取不當利益。

據台電公布電價顯示，非營業用戶2018年夏季電費（6月至9月）使用1001度，每度可收6.41元、其他時間5.03元；701度至1000度，每度分別為5.66元、4.6元；501度至70度，分別是3.52元至2.89元。

網友看完紛紛留言，「會不會以後均一價收6.多元？」、「6.多因該是營業用電了吧」、「覺得統一變6.41的機會很大~QQ」、「以後房東就固定冬5夏6了啦」。

▲面對新制上路收取水電費上限的爭議，消保處今做出解釋。（圖／記者蔡惠如攝）

對此，消保處簡任秘書陳星宏解釋，在跟各縣市政府消保官討論過後，發現許多房客付的電費超過每度6.41元，甚至是10元，也有房東會以每個月繳1000元到2000元方式收取電費，當房客除以每個月用電量後就會發現，每度實際繳的金額早已超過6.41元，因此新制才會設立統一標準，規範房東不可以超過這個上限。

陳星宏進一步說明，不可超過「台電夏季用電量最高級距之每度金額」存在，就是一個「天花板」，新制上路並不是要房東接近天花板，而是不得超過天花板，也可以提供房客一個準則，在簽約時主動去爭取自己的權益，讓房東沒有獅子大開口機會，同時給二房東（包租業）一個遵循標準，相信法令當前，二房東和房東都不敢用接近每度6.41元的價錢向房客收取，畢竟若被查出超收，最高可懲處3萬元以上30萬元以下罰鍰，且得以連續開罰，請民眾不用擔心。