冠軍大叔10天內狂播9次！電影台重播率飆5成　消基會：花500一直看阿嬤片

▲春節期間有線電視台電影重播率竟高達5成。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者曹悅華／台北報導

據國家通訊委員會（NCC）統計，2018年有線電視訂戶數比2017年掉了近14萬戶，不禁讓人質疑有線電視目前面臨的困境。消費者保護基金會今（26）日舉行「花手上的現銀 一再看阿嬤時代的片 批我國有線電視平台下限秀不斷」記者會，公布春節期間電影台電影重播率高達5成，像是冠軍大叔10天內就重播9次，認為消費者花了500塊還被電視「綁架」，相當不值得。

消基會董事長雷立芬指出，春節期間，消費者不斷抱怨有線電視不好看，一再重播的片子播不完，很多的頻道更是置入性行銷，大賣轉運商品、保健性食品等等，基於想量化民怨真實的樣貌，特於1月底～2月中旬的春節期間，發動北中南高四地志工散發「消費者滿意度」問卷，並以側錄電視節目方式，深度瞭解消費者真實的聲音以及有線電視節目的亂象程度。

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▲消基會董事長雷立芬說，有6成5民眾不滿意現在的有線電視台是因為節目重播率過高。（圖／記者曹悅華攝）

雷立芬進一步說明，消基會於1月28到2月15日透過官網、臉書等方式做調查，共回收243份問券，結果顯示5成2民眾每天看1到3小時電視，至於收費合不合理，有近7成5消費者覺得收費實在過高。調查結果也顯示，有7成以上消費者希望可以增加有線電視系統跟頻道商數量，不過令消基會意外的是，不滿意的民眾中除了近6成6是因同頻道節目重播率高外，同時也有6成3是因為每天被新聞轟炸，幾乎每小時播出而感到不滿。

消基會義務律師團律師張琬萍補充，針對消費者一向抱怨重播率高的頻道，如緯來電影台、龍祥LS TIME電影台、AXN、好萊塢電影台等頻道做電視側錄調查，在2月1日到2月10日（過年期間）電影台隨機取樣之重播次數比率中，最高的是AXN，重播率高達49.32％，再來是緯來電影台，重播率46.23％。

▲2月1日～10日過年期間電影台隨機取樣之電影年份統計。（圖／消基會提供）

其中龍祥LS TIME電影台，雖然電影重播率相對低，僅13.08％，但其所播映的電影年份，是最為老舊的，尤其20年以上的老片，竟高達61部之多，其他電影台則落在10部左右。

▲調查列出各台重播次數前三高之節目，發現單一節目的重播次數竟高達9次。（圖／消基會提供）

張琬萍同時點出，經由調查列出各台重播次數前三高之節目，發現單一節目的重播次數，在2月1日～2月10日之間，以緯來的冠軍大叔來看，竟高達9次（且非賀歲主題之節目），甚至有置入性行銷節目，如樂活新觀點，重覆播映6次，嚴重影響收視戶權益。

至於置入性行銷氾濫情形，張琬萍指出東風衛視台在2月9日當天播映注入性行銷節目所佔比例就高達43.75％，甚至，消基會在調查中還發現，部分頻道在播映置入性行銷節目時，竟與標示節目名稱不符或根本未列入節目表中，例如： 2019年2月10日，好萊塢電影台節目表定為「樂活新觀點」節目，側錄時發現卻是播映「健康好自在」（同為置入性行銷節目）。

就上述問題，消基會呼籲政府應該開放消費者單頻單點的選擇權，短期內，至少打破定頻規定，讓性質類似的頻道置放同區塊，方便消費者搜尋頻道，至於對於置入性行銷節目或電視購物台應置於所有頻道之尾段，應並明訂播放時間上限。而針對消基會的調查，NCC表示會先了解清楚再做回應。