萌翻！台灣燈會竟有「豬主題樂園」　傳統X創新設計可愛又好玩

▲P.P. Party樂園，運用豬萌翻的形象，創造出不同造型，營造出歡樂可愛的氛圍。（圖／觀光局提供）

記者曹悅華／台北報導

2019台灣燈會在屏東，除了主燈「巨鮪來富」安座大鵬灣相當吸睛外，觀光局提醒遊客千萬別錯過生肖「豬」的主題樂園，今年打破以往歡樂燈區邀請遊樂業者展出模式，將創意、歡樂兩大燈區統一規劃設計，打造「傳統與創新結合」、「美學與互動環境塑造」之P.P. Party樂園，運用豬萌翻的形象，創造出不同造型，營造出歡樂可愛的氛圍，達到燈區更大互動效益。

觀光局說明，親子歡樂燈區設計以傳統花燈注入新興元素，採童趣感味、互動性為設計主軸，呈現台灣庶民文化，營造萬子同樂氣氛，其中該燈區入口意象以可愛長頸鹿結合牌樓為設計主體，旁邊兩顆巨大水母空飄球，夜晚發出七彩多變燈光，創造出有別於一般地面賞燈的新樂趣。

請繼續往下閱讀...

▲小人國在親子歡樂燈區設計的花燈。（圖／觀光局提供）

觀光局補充，該燈區也有多家業者參與贊助展出，包括六福村、劍湖山、小人國、麗寶樂園、九族文化村、義大世界、101等，設計展出內容多以互動為主，讓民眾更能親近融入繽紛璀璨的燈光環境裡。燈區內也設計四隻可愛的吉祥豬，以多子多孫多福氣設計概念，加入屏東在地水果元素，襯托出屏東迎新春意涵，上方銅錢以燈光閃爍方式營造滾動效果，祈求來參觀的民眾都能諸事大吉、財源滾滾。

▲台灣燈會一隅。（圖／觀光局提供）

此外，觀光局說傳統燈區同樣有看頭，今年圍繞在主展區主燈旁的傳統燈區由國內資深燈藝師設計製作，以「希望之光」、「綺麗櫻紅」、「一鹿屏安」、「和屏共好」、「幸福屏安」、「繽紛彩漾」等主題；透過燈藝師結合臺灣製燈技法，展現屏東縣觀光資源、歷史文化、傳統產業等特色，並藉由潛移默化的方式，使參觀燈會活動之民眾，於無形之中達到親子同樂、寓教於樂的目的。