八田與一戶外景觀園區完工啟用　228連假歡迎參觀

▲八田與一紀念園區戶外景觀工程已完工啟用，讓遊客彷彿置身日本情境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南農田水利會指出，歷經2年多規劃、設計與施工的八田與一紀念園區戶外景觀工程，已於2月1日完工啟用，為了使該園區戶外景觀再次提升、戶外的通行動線規劃得更具特色，西拉雅國家風景區管理處經過公開評選，委請國內知名環境造形顧問公司來量身打造，讓遊客彷彿置身日本。

整個八田與一戶外景觀工程設計理念，除了將烏山頭水庫周邊的景觀特色縮影在八田園區內，也將八田與一對嘉南平原的貢獻，透過庭園景觀的手法表示追思致敬之意。此外，園區內以人工湖代表烏山頭水庫，源頭設置十座當地石塊，代表八田與一技師一家人佇立守護在烏山頭水庫旁。池中羅列的小島意味著烏山頭水庫是個千島湖，小島是其縮影。

再者，模擬西口小瑞士的豎井也在此園區也可以看見，透過縮小版的水利設施，代表曾文與烏山頭水庫水資源串聯運用，有著水循環再利用及生生不息的設計意涵與關聯性。另外園區內規畫一處果樹區，代表著八田技師當年引進許多水果試種，其中最具代表就是愛文芒果及羅李亮果樹，有著烏山頭水庫完成後，為南台灣農業帶來嶄新的氣象意涵。

庭園全區景石的排設是相當獨特的一環，景石安置是由日本重量級大師「小口基實」來安置，其手法是依據早期日式庭園的作法，仿日本早期石丁時代的風格營造，其特色以大氣為主，並融入禪風，要讓烏山頭水庫之美在八田園區相呼應，遊客可感受大師獨到手法之處。

嘉南農田水利會會長楊明風表示，整區的庭園動線設計是用迴遊式庭園手法來規劃，讓遊客行走時有柳暗花明又一春的感受，從規劃、設計到施工過程，精緻日式工藝融入整個園區，竭誠歡迎遊客親臨感受。