參訪猶太人大屠殺紀念館　柯文哲再談轉型正義

▲台北市長柯文哲出訪以色列。（圖／北市府提供）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲赴以色列參訪，於台灣時間25日參觀猶太人大屠殺紀念館，談起受訪心得，柯文哲表示「看歷史可以給人反省」，也再度重申自己對轉型正義的看法，強調第一是要解決當前問題、第二是預防以後再發生、第三才是追究以前的責任，而且順序要對，這樣做起來會比較平順。

柯文哲談到，以前很好奇以色列人為何如此團結，直到參訪完猶太人大屠殺紀念館才明白，二戰期間納粹德國元首希特勒對猶太人進行「最後方案」之種族滅絕，「shock damage太大，造成以色列到了可怕的團結程度。」柯文哲表示，以色列人受過的傷痛，比台灣人更可怕，當時的猶太人是遭遇到計畫性的種族大滅絕，看歷史可以給人反省。

柯文哲也說，雖然時間可以療傷，但對於當事人的傷口還是很難抹平，自己的父親柯承發到現在參加228紀念會時，還是會落淚。他自己今年228則是按照慣例，會出席228中樞紀念儀式，柯文哲表示，這是國家的典禮，該去的還是會去。

柯文哲隨後也與特拉維夫市長Ron Huldai會面，雙方就高房價、交通等議題進行討論，柯文哲也邀請對方前來台北參加智慧城市論壇。不過會談期間氣氛一度尷尬，北市府幕僚原本在會議室要拿手機拍照，卻遭對方秘書阻擋，表示要到會晤結束後才能拍照，也不能有兩位市長的獨照，只願意配合拍團體照。

有關此事，外界懷疑是否因中國壓力介入，以致不能拍攝獨照？柯幕僚表示，應該不是因外交施壓，否則特拉維夫市長的桌上就不會擺中華民國的國旗。