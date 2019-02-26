退伍想進直銷買房　過世多年爸託夢4句話：阿弟啊…他哭醒原來是守護

▲原PO說，他是最小的兒子，「是母親高齡生下的『金啊仔』」。（圖／示意照／翻攝免費圖庫stocksnap）

網搜小組／綜合報導

「阿弟啊，阿爸沒有留什麼給你…」一名網友分享過世父親對他的提醒，才沒讓他被直銷公司騙，「每每回憶這段過去，心裡頭滿滿都是感念父母恩情的心情，哪怕我們已經成人了，在他們的心裡，還是有那麼一份永遠放不下的擔心。」

原PO近日在「爆系故事館」臉書社團說，「我有記憶以來，父母親對我的疼惜，可以說是寵溺了，我是最小的兒子，是母親高齡生下的『金啊仔』。」他說，任職鐵路局的父親過世後，一個月6000多元的鐵路局補助津貼讓他有生活費用，接下來就由哥哥、姐姐輪流扶養，直到他退伍，津貼才停止發放。

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原PO大哥幫他存起父親過世後的津貼，等他退伍後一併給他，扣掉年幼時的生活費用以及學雜費，自己有一筆六位數的存款；退伍後不知要做什麼工作好，那時很流行直銷，他打電話想了解，「一個朋友告訴我，她就在這間直銷公司上班，說剛好有解說會要帶我去。她說將來可以載我去跑客戶，一起負責推銷介紹，我們來合作看看。」

▼原PO回憶，父親在夢中「帶著跟生前一樣的笑容，慈愛地牽著我。」（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

原PO表示，聽完解說會其實滿心動，「台上那些人都是什麼藍鑽經理還是紅寶石經理，好像都很有錢，手上的手機也是拿最新款的，一身筆挺的西裝，令我好生羨慕。」

原PO當天出門時忘了帶錢包，繳不出600元入會費，又不想欠朋友錢，說好隔天早上再來繳交，「那天晚上，我帶著美好的憧憬入睡，希望能藉由這個工作賺到第一桶金，然後可以買間小公寓，安頓自己的生活。」

「沒料到當晚入眠後，我夢見了過世多年的父親。」原PO回憶，「他帶著跟生前一樣的笑容，慈愛地牽著我，邊走邊聊說：『阿弟啊，阿爸沒有留什麼給你，鐵路局的補助津貼你要好好利用，不要被人家騙走了』。」

▼有網友感動說，「在父母的心裡，我們永遠都是小孩，所以連他們在另一個空間也會擔心你的。」（圖／示意照／CFP）

原PO當下很感動，「因為很久沒有牽到父親的手，本想多牽一會兒，多走一段路，但是阿爸卻放開我的手，自顧自的往前走去.....哭著醒來後，回想起夢裡面父親的提醒」，打了電話跟朋友說，「我覺得我不太適合做這個，想要找份普通工作做就好。」朋友有些生氣，拋下一句「隨便你」，之後兩人失聯近20年。

原PO說，後來沒過多久，新聞爆出直銷公司高層捲款潛逃，很多人受騙上當，「每每回憶這段過去，心裡頭滿滿都是感念父母恩情的心情，哪怕我們已經成人了，在他們的心裡，還是有那麼一份永遠放不下的擔心。」

對此，許多網友感動表示，「還好有聽爸爸的話，爸爸一直默默守護著你」、「感動的父愛」、「在父母的心裡，我們永遠都是小孩，所以連他們在另一個空間也會擔心你的」。