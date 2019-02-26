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川普搭機前往越南會面金正恩！再提無核化：北韓經濟會變好

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▲▼川普搭機前往河內。（圖／路透社）

▲川普搭機前往河內。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

「川金二會」將於27日在越南河內登場，美國總統川普於當地時間26日中午，在華府附近的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）搭乘空軍一號專機前往越南，而金正恩的列車則是預計今天早上會抵達河內。目前僅知兩人可能在27日共進晚宴，還未公布其他峰會議程。

川普搭機出發之後，在推特上簡短提到，「正前往越南，準備要與金正恩見面，希望能會是場有效率的峰會」。川普稍早在白宮與各州州長會面時也提到，他預期這次會面將會「非常棒、非常美好」，並再次強調美國希望朝鮮半島能達成無核化，「他將會創造一個在經濟成長非常快速的國家」。

目前僅知白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）和白宮幕僚長馬瓦尼（Mick Mulvaney）將與川普同行，不過白宮尚未公布完整峰會行程，而金正恩則是預估正在前往河內的火車上，預計今日早上抵達諒山省（Lang Son）同登火車站（Dong Dang）下車，再搭乘汽車前往170公里外的河內。。

韓聯社則報導，川普預計會在26日晚間抵達，27日上午會先與越南的領導人見面，27日晚間再與金正恩共進晚宴，地點可能選在河內歌劇院。

川金峰會結束之後，金正恩會繼續待在越南直到3月2日，進行其他參訪行程，例如到工業大城海防市（Haiphong）參觀相關設施等。

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關鍵字：川金會,川金二會,川普,金正恩,無核化,北美要聞,東南亞要聞,日韓要聞

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