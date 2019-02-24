5G來了！三星、華為、小米、OPPO首發5G手機整理

特約記者洪聖壹／綜合報導

「5G不是未來，而是現在！」接下來手機是否支援5G，將成為消費者選購手機的一個先決要件。為了搶灘5G，三星已於上週發表旗下首款5G版本Galaxy S10，並預告MWC 2019展出相關應用。到了MWC 2019展前，戰況更加激烈，OPPO率先發表旗下首款5G手機，小米、華為旗下首款5G手機也將在2019年中旬推出。

在上週的Galaxy Unpacked 2019活動當中，三星發表5G版本的Galaxy S10，順便來一發Galaxy Fold螢幕折疊機，前者預計今年5月上市、後者預計4月26日少量上市，售價1,980美元，約台幣6萬元左右。不僅如此，三星還預告將會在MWC 2019進行首次5G直播，同時在展期也將提供大量5G相關應用。

OPPO則率先於MWC 2019展前所舉辦的「2019 OPPO創新大會」當中，找來Qualcomm Incorporated總裁Cristiano Amon，共同發表旗下首款5G智慧型手機，該款手機不意外的透過高通S855行動平台搭配X50行動數據晶片達成5G連網功能，但是相較Galaxy S10，OPPO這款手機比較偏向概念性，即便如此，這間去年出貨排行全球第五的手機廠，預告未來會針對5G、影像、AI、快充以及新形態與新工藝等五大技術領域深入佈局，將研究成果實際轉化為產品，其在歐洲首波合作電信商包括Swisscom、Telstra 跟 Optus。

OPPO場並沒有如同傳聞端出折疊螢幕手機，而是發表了10倍光學變焦系統，透過潛望式結構搭配雙OIS光學防手震，達成穩定的長焦段拍攝效能，這一次有了出貨情報，該系統預計2019年第二季出貨。

相較OPPO，另一間中國大陸手機廠-「小米科技」的5G手機則有了上市情報。該集團如預期的以「小米Mix 3」為基礎，推出搭載S855搭配高通X50 5G數據晶片的5G版本小米Mix 3，預計5月上市，售價599歐元（折合新台幣約2.5萬元），而且在歐洲將會推出藍色、黑色兩款。

華為則於稍早的MWC 2019展前活動當中兌現承諾，發表全球首款5G折疊螢幕手機Mate X，該款手機的折疊方式不僅跟三星Galaxy Fold不同，相較於Galaxy Fold正面螢幕利用「旁分劉海」設計自拍鏡頭的雙螢幕、六鏡頭組合，Mate X採用截然不同的單螢幕、四鏡頭組合，其正面螢幕上的鏡頭直接省略掉，只保留主鏡頭，而且全機超薄、折疊方式是向外彎折，定位取向同為「讓手機變平板」，應用上卻更為親民，而且支援55W超級快充，透過自家麒麟980搭配巴龍5000晶片組，成為全球第一款同時支援5G SA、NSA的智慧型手機，加上折疊螢幕設計，該款手機要價2299歐元、折合台幣8萬元，預計今年第二季上市，時程比Galaxy Fold晚一點。

截至截稿為止，MWC 2019展前目前只進行到1/2，接下來還有Nokia、LG等廠商輪番上陣，相關5G資訊將於本篇持續更新。