華為折疊手機Mate X要價8萬　螢幕中間竟有皺褶

▲華為Mate X螢幕中間竟有皺褶。（圖／截自PhoneArena）

科技中心／綜合報導

三星搶先於20日在美國舊金山發表可摺疊智慧型手機Galaxy Fold，華為也隨即在MWC上發表Mate X予以回擊。果然該機款一亮相，頓時令Galaxy Fold鋒頭暗淡不少，但外媒近距離直擊卻發現Mate X上有著一個令人難以忽視的缺點。

不同於Galaxy Fold的內摺設計，Mate X的可撓式螢幕向外摺疊，該機款有著比Galaxy Fold更大的8吋AMOLED螢幕，沒有缺口也沒有縫隙，且摺疊時較Galaxy Fold更薄。然而PhoneArena報導指出，當Mate X在完全展平的情況下，螢幕中央轉軸的位置會出現「皺摺」，並非完全的平整。

嚴格來說，這一點並不影響展開後的使用體驗，但若消費者欲以約2600美元（約新台幣8萬元）購入該機款，這一點還是得了解一下。

華為Mate X搭載華為首款7nm 5G多模晶片巴龍5000及麒麟980處理器，下載速度高達4.6Gbps，意味著下載1G電影僅需3秒。同時，該機款還搭配55W超級快充，可以在30分鐘內充飽85%，充電效率是iPhone Xs Max的600倍，加上4500mAh大容量高密度電池，最大限度滿足5G時代的全新續航需求。

打開的顯示比例為8:7.1，螢幕解析度為2480X2200 Pixels，折疊起來的話，正面為6.6吋、背面為6.38吋，解析度都是2K。Mate X強調是「真正的無邊框全螢幕」，而且把指紋跟電源鍵二合一，折疊起來只有5.4mm。預計2019年第二季上市，售價2299歐元，折合新台幣約8萬元。