華為摺疊螢幕手機太貴！分析師：普通消費者至少再等一年

▲OLED柔性螢幕。示意圖，與本文無關。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

中國科技巨擘華為日前推出要價不菲的折疊螢幕手機Mate X，一台賣到2299歐元（約新台幣8萬元），當中最搶眼的為OLED柔性全面螢幕和獨特的鷹翼式折疊設計。面對普通消費者何時才能購買到價格適中的折疊螢幕手機？DISCIEN諮詢公司分析師崔吉龍表示，「產業鏈成熟、成本下降再到售價下降，即使在發展特別迅速的手機行業，我認為也至少需要一年時間。」

據《證券日報》報導，崔吉龍指出，「摺疊螢幕手機的發布給近幾年乏善可陳的手機產業硬件創新帶來了更大的想像空間，但是因一款手機就判斷柔性螢幕和5G已經成熟還太早；一個產業或者產品的成熟至少要以大批量穩定出貨、穩定的高良率和可預見的穩定需求為前提。」他認為5G和柔性螢幕都還沒達到這一點，銷量仍難以預測。

崔吉龍說，他不會因為推出一個產品就認為技術已成熟，對於國產柔性螢幕技術，目前還處於走向成熟的發展期。至於華為推出的新機，他表示，更多的是揭示著在新事物到來之時，國內柔性螢幕企業彎道超車的發展之路。

不過，除了摺疊螢幕技術吸睛外，華為這台手機的售價也讓人跌破眼鏡。崔吉龍指出，「這恰恰意味著產業鏈尚未成熟。摺疊手機的高價格和品牌廠的產品定位相關，但產業鏈成熟度也肯定是不可忽略的高價因素之一。」

他則認為，要等產業鏈成熟、成本下降再到售價下降的這段時間，即使在發展特別迅速的手機行業裡，也至少需要一年。