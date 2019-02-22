英國稱華為5G風險可控　《環時》：展現「讓技術的回歸技術」的靈活態度

▲華為。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

英國國家網路安全中心（NCSC）主任馬丁（Ciaran Martin）日前表示，英國能控制使用華為設備的風險，而且並無發現華為進行惡意活動的證據。這名官員此前還要求華為按照英國的安全標準改進設備，後者也已表示接受。《環球時報》發表社評指稱，英方展現「讓技術的回歸技術」的靈活態度，顯示出在對待華為的問題上有了鬆動，「我們相信歐洲國家有能力、有智慧在中美兩個大國的交鋒中找到自己的定位。」

社評指出，英國算得上是美國在歐洲的鐵杆盟友，在安全領域上對美國依賴較大，但在對華經貿關係上又有著自身的需求，畢竟唐寧街10號不是白宮在歐洲的分部，而且英國的利益並非都能靠著追隨美國戰略安排實現，因此「英國需要在二者之間靈活選擇自己的立場」。

▼華為總裁任正非。

社評表示，英國官員在處理華為設備問題花「費了一些心思」，選擇也很有技巧「稱得上是老謀深算」；英國以自身安全的高標準切入，又排除華為敵對威脅的可能，這就還原了華為擁有先進5G技術的本色，而這樣的表態與川普21日所發推特的精神「是相符的」。

社評提到，川普聲稱「希望美國贏得這場技術競爭，但不是通過阻隔當下最先進的技術」，儘管沒有明指哪家公司的5G技術是最先進的，但如果美國真能如此看待技術競爭，這也算得上是一種進步，至少有助於緩解這一問題對盟國的壓力，如此也就沒了繼續阻隔華為的明面上的理由，並為華為設備進入英國和其他歐洲國家提供一種解套方法，給中英的進一步合作留出空間和餘地。

社評強調，中國不是冷戰中與美國及其盟國敵對的一方，無論是中歐關係還是中美關係「都是讓雙方獲益並具有推動全球穩定發展的重要作用」；華為是一家中國公司、國際化公司，發展得益於全球化，同時又把發展的優質成果提供給全球，通過技術競爭推動人類社會進步，讓世界受益也符合大家的利益，「與這樣的技術說NO，甚至試圖隔絕分離，那等於是在拋棄自身發展的機會。」

▼孟晚舟案。

社評認為，美國依然保持著對盟國的強大影響力，尤其還能調動更多的政治、軍事、技術和金融資源來對盟國施壓，因此華為在英國目前的境遇「更像是撕開了一個口子」，進一步的發展還存在著變數，甚至在英國內部也可能會遇到不同程度的阻力；一些歐洲國家即使使用華為的設備和技術，也可能會採取更為嚴苛的方式來監管。

《環球時報》話鋒一轉表示，在5G這樣事關國計民生的基礎設施問題上，歐洲國家的確有著迫切的提升需求，需要找到最符合自己利益的解決方案，目前一些國家如果不用華為設備就無法進行5G測試，5G的佈局也只會更晚；華為只要能夠不斷提升自身的技術競爭力，這樣就很難被完全封堵在外。

《環球時報》總結指稱，英國等歐洲盟國在華為問題上與美國翻臉不大可能，但也不會完全不顧美國的全球戰略，不過選擇一種更務實、更靈活的方式擺脫技術冷戰的糾結還是有可能的，例如英國模式就是一個參照，「我們相信歐洲國家有能力、有智慧在中美兩個大國的交鋒中找到自己的定位。」

▼華為松山湖基地。